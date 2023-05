Si ça peut consoler certains fans des Bucks, Jrue Holiday vient donc d’accomplir le back-to-back… du Twyman-Stokes Teammate of the Year. Un lot de consolation pour cette saison que le meneur au grand cœur ajoute volontiers à son palmarès. Notez que personne n’a remporté le trophée de Meilleur coéquipier de l’année plus d’une fois dans l’histoire sauf… Jrue Holiday, qui en a raflé trois en quatre ans.

On commence à s’y habituer au fil des saisons en voyant Jrue dans les prétendants. Mais en même temps, il faut dire que le meneur de Milwaukee coche toutes les cases parmi les exigences du trophée : jeu pour le collectif, engagement et dévouement pour l’équipe, leadership et exemplarité sur et en dehors du terrain. Des critères qui ressemblent à sa description Wikipédia. Lorsque l’on regarde la concurrence dans les votes, on aperçoit les grands sourires de Mikal Bridges et de Stephen Curry pas si loin derrière, mais tout ça reste insuffisant pour détrôner le roi de l’altruisme qui entre encore un peu plus dans l’histoire de ce trophée.

Mention spéciale au doyen de la ligue Udonis Haslem qui fait toujours partie des coéquipiers modèles, en ayant distribué plus de soufflantes que de passes décisives cette saison. D’autant plus impressionnant lorsqu’on voit le niveau des joueurs nominés pour ce trophée puisqu’on n’est pas sur des cireurs de banc qui rapportent uniquement de la Gatorade aux copains. On s’en rend bien compte d’ailleurs lorsque l’on regarde l’historique de ce trophée : Chauncey Billups en 2013, Tim Duncan en 2015, Vince Carter en 2016 et Dirk Nowitzki en 2017… rien que ça. Un trophée loin d’être anecdotique pour le meneur de Milwaukee puisque son impact s’étend également bien au-delà du terrain.

En 2020, il a crée avec sa femme le Jrue and Lauren Holiday Social Justice Impact Fund destiné à financer des associations pour la justice et l’égalité des afro-américains. Un investissement dépassant les 5 millions de dollars issus directement du contrat NBA du joueur en question. Un trophée qui prend donc pleinement son sens pour un joueur qui se bat autant sur qu’en dehors du terrain.

For the 3rd time in 4 years, Jrue has won the Twyman-Stokes Teammate of the Year Award!! 💚 pic.twitter.com/NsX4jRXakz — Milwaukee Bucks (@Bucks) May 11, 2023