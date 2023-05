En surclassant les Suns cette nuit, les Nuggets ont validé leur ticket pour les Finales de Conférence Ouest. Un retour dans le dernier carré des Playoffs, trois ans après leur qualification surprise dans la bulle de Mickey en période de COVID. De quoi faire taire les mauvaises langues.

En 2020, dans le contexte très particulier de la bubulle d’Orlando, les Nuggets faisaient partie de ces équipes qui ont réussi à se sublimer, à l’image du Miami Heat ou des Los Angeles Lakers (finalistes NBA cette année-là). On s’en rappelle encore. Sous l’impulsion d’un duo Nikola Jokic – Jamal Murray fantastique, les hommes de Michael Malone avaient marqué les Playoffs en remportant deux séries consécutives malgré un déficit de 3-1 (contre le Jazz puis les Clippers), décrochant ainsi la quatrième qualification en Finales de Conférence de l’histoire de la franchise.

Place désormais à la cinquième. Dans un contexte “normal”.

Pas de COVID, une saison régulière de 82 matchs, des Playoffs en bonne et due forme, 20 000 personnes en tribunes, et une qualif pour le dernier carré finalement logique au vu de l’ensemble de la campagne 2022-23. On était nombreux à douter de Denver ou à privilégier les Suns de Kevin Durant et Devin Booker en demi de conf’, mais les Nuggets viennent de montrer pourquoi ils ont terminé premiers de l’Ouest en régulière.

Nikola Jokic joue comme le MVP qu’il est depuis le début des Playoffs. Pas une surprise mais il n’a sans doute jamais été aussi fort. Jamal Murray reste irrégulier mais a réenclenché le mode bubble sur certains matchs, et ça fait la diff sachant que le Joker a souvent été isolé ces deux dernières années en postseason. Le retour de Michael Porter Jr. fait également du bien, et puis surtout il y a cette force/sérénité collective qui se dégage aujourd’hui du groupe de Michael Malone, que beaucoup d’autres équipes de l’Ouest aimeraient avoir. Entre Aaron Gordon qui est comme un poisson dans l’eau dans son rôle, les arrivées de Kentavious Caldwell-Pope et Bruce Brown qui sont hyper précieuses, ou encore la contribution du petit Christian Braun (rookie, 21e choix de la Draft 2022) et la présence d’Uncle Jeff Green, on est devant un groupe qui sait où il va. Et qui surtout veut aller loin.

“On ne sort pas le champagne parce qu’on vient d’atteindre les Finales de Conférence Ouest. Je continue de dire que notre objectif est de gagner un titre, donc il y a encore du boulot.”

Comme le dit Michael Malone, cette qualification en Finales de Conférence Ouest n’est pas un accomplissement en soi. Mais elle a le mérite de prouver une chose : le superbe parcours de la bulle en 2020 n’était pas un coup de bol lié au contexte COVID de l’époque. C’était plutôt un avant-goût des choses à venir pour une franchise qui s’est hyper bien construite au cours des dernières années, que ce soit via la Draft ou des bons choix sur le marché des transferts / Free Agency.

Prochaine étape désormais : aller en Finales NBA, ce qui serait une grande première pour les Nuggets.