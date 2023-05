Après avoir personnellement enterré les Sixers dans le quatrième quart cette nuit, pour forcer un ultime match à Boston, Jayson Tatum s’est senti pousser des ailes. Au point de déclarer juste après la rencontre qu’il était l’un des meilleurs joueurs du monde. Ouais, c’est peut être pas faux, mais tout le monde va t’attendre de pied ferme dimanche Jayson.

Faire le beau après une performance exceptionnelle ? Oui, c’est autorisé par le livre officieux du comportement au basket. Et Jayson Tatum a bien lu le guide, car il s’est permis une sortie pleine de gonflette immédiatement après la fin du match contre les Sixers. Sa partie ? On en parle ici comme il faut, mais en gros… il a été nul à chier pendant trois quart-temps. Avant d’envoyer tout ce qu’il avait de talent et de cran en lui pour tuer le match. Et donc, cette phrase.

“Humblement… je suis l’un des meilleurs joueurs du monde. J’ai de grands coéquipiers, qui m’ont fait confiance, et tout ce qui compte, c’est qu’on a gagné ce match.” – Jayson Tatum.

Ok d’accord, les termes sont prononcés. Maintenant ? Il va falloir assumer, comme l’explique le fameux livre officieux du comportement au basket. Juste après l’article sur le droit de flex. “Qui s’autorise un éloge personnel après une grande rencontre doit assumer ensuite, pour ne pas voir le public proférer des insultes à son encontre”. Ce livre est décidément bien écrit, car il explique exactement avec quelle fureur les réseaux sociaux s’empareront de la citation si jamais le Jay ne pond pas une grande rencontre dimanche soir, pour qualifier son équipe à une troisième finale de Conférence Est en quatre saisons. La balle est dans le camp du chef de file des Celtics, qui sait tout aussi bien que nous tous qu’une victoire ce dimanche passera par ses points à lui. Il n’y a plus qu’à !

“Humbly, I’m one of the best basketball players in the world.” – Jayson Tatum. 🗣️ pic.twitter.com/uB8bfX0gar — Hoop Central (@TheHoopCentral) May 12, 2023



Source : Hoop Central