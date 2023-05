Entre 2010 et 2014, sous les couleurs du Miami Heat, LeBron James a sorti quelques-unes de ses plus grandes performances en carrière. Parmi elles, un match à 49 points en Playoffs. Dans le rôle de la victime ? Les Brooklyn Nets, et notamment Paul Pierce.

Nous sommes en mai 2014. Le Miami Heat, double champion en titre, est en quête de three-peat et croise les Nets au stade des demi-finales de Conférence Est. Cela ressemble beaucoup à des retrouvailles puisque le monstre à trois têtes de Miami – LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosh – affronte Paul Pierce et Kevin Garnett, premiers rivaux des “Heatles” quand ils évoluaient encore à Boston.

La rivalité est particulièrement marquée entre LeBron et Pierce. Une rivalité qui remonte à loin, dès l’arrivée de James en NBA (2003) à vrai dire, mais qui s’est vraiment développée à travers de grosses batailles de Playoffs opposant les deux ailiers stars. Il y a eu la série de 2008 entre les Celtics et les Cavaliers, ponctuée par un duel d’anthologie entre The Truth (41 points) et le King (45 points) lors d’un Game 7. Il y a eu la série de 2010, remportée encore une fois par Boston et qui a poussé James à amener ses talents à South Beach. Deux autres affrontements ont eu lieu par la suite, en 2011 et 2012, avec cette fois-ci LeBron qui s’impose aux côtés de Wade et Bosh, sortant plusieurs performances XXL dont le fameux Game 6 à Boston qui représente peut-être le plus grand match de sa carrière.

Le 12 mai 2014, lors du quatrième match de la série Heat – Nets à Brooklyn, une nouvelle page de cette rivalité s’écrit.

LeBron James est alors au sommet de son art, et Paul Pierce (36 ans) dans ses dernières années. Le duel paraît bien déséquilibré mais ça n’empêche pas The Truth de prendre le challenge à bras-le-corps. Après le Game 1 de la série, largement remporté par Miami derrière un James beaucoup trop facile, Paulo a en effet partagé à son coach Jason Kidd sa volonté de défendre sur le King lors des matchs à venir. Une initiative qui porte plus ou moins ses fruits, Pierce parvenant à ralentir James pour permettre aux Nets de revenir à 2-1 dans la série après une défaite lors du Game 2 à Miami. De quoi leur donner confiance et éliminer tout sentiment de peur face aux Heatles.

“J’ai défendu sur lui plus que n’importe qui. Je connais ces tendances et j’essaye de step-up dans ce rôle pour montrer la voie. Je veux que mes coéquipiers croient en notre capacité à battre cette équipe. Elle n’est pas imbattable.” – Paul Pierce

Et puis il y a ce Game 4 au Barclays Center.

Comme prévu, Paul Pierce commence le match en défense sur LeBron James. Comme prévu, il y a de la tension entre les deux. Mais cette fois-ci, le King va tout écraser sur son passage, Pierce inclus.

LeBron marque son premier tir du match, un 3-points, avec Paulo face à lui. Il enchaîne par un lay-up sur une belle passe de Mario Chalmers puis un énorme fadeaway en fin de possession, cette fois-ci sur la tête d’Alan Anderson. Le ton est donné. Très agressif, James enchaîne les paniers à l’intérieur et provoque des fautes. Paul Pierce est notamment sanctionné à plusieurs reprises. Résultat : d’autres défenseurs de Brooklyn doivent se coltiner James, mais c’est bien The Truth qui prend le plus souvent tarif. Comme un symbole, le King lâche deux gros tomars en transition en première mi-temps, à chaque fois sous les yeux d’un Pierce impuissant.

Avec 25 points… à la pause, James survole le match. Et il en remet une couche en deuxième période.

Alors que les Nets s’accrochent comme ils peuvent face au double champion en titre, James ne relâche jamais la pression : 15 points de plus rien que dans le troisième quart-temps, dont six sur la ligne des lancers-francs. Pierce prend deux fautes supplémentaires et est obligé de rejoindre rapidement le banc, frustré. Sans lui et face à un James dominateur mais un peu isolé, Brooklyn parvient – un peu de façon paradoxale – à finir fort la période jusqu’à prendre l’avantage au début du quatrième. Et si les Nets étaient sur le point d’égaliser dans la série ?

Non.

Non, parce que James fait ce qu’il faut pour maintenir Miami à hauteur de Brooklyn, que ce soit à travers ses pénétrations ou une banderille à 3-points. À 92-92, c’est le King qui fait la différence en attaquant le cercle sur un spin-move avant de finir face à Pierce. Cela fait 48 points pour LeBron. Derrière, Chris Bosh et Ray Allen vont apporter leur contribution pour créer définitivement l’écart, avant que James ne possède l’opportunité de mettre le couvercle sur la ligne des lancers-francs. Il met le premier, mais manque le second, ratant ainsi d’un cheveu la marque mythique des 50 points en Playoffs. “C’est la première fois que je suis déçu après une victoire” dira James après le match, mais l’essentiel est assuré pour le King et son équipe (victoire 102-96, 3-1 dans la série).

Sa feuille de stats au final : 49 points, 6 rebonds, 3 interceptions, seulement 1 perte de balle, le tout à 16/24 au tir, 3/6 derrière l’arc et 14/19 aux lancers-francs. C’est tout simplement son record personnel en Playoffs à ce moment-là (il le battra lors des Finales NBA 2018), à égalité avec les 49 pions inscrits face à Orlando lors des Finales de Conférence 2009, ainsi qu’un record de franchise (battu ensuite par Jimmy Butler lors des Playoffs 2023).

Paul Pierce n’a rien pu faire.