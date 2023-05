Sur un nuage lors de leurs deux victoires à Phoenix, Kevin Durant et Devin Booker voulaient réaliser un nouveau festival face aux Nuggets cette nuit lors du Game 6. Surtout, ils le devaient pour espérer arracher un septième match à Denver. Mais au lieu de ça ils sont passés au travers au pire moment…

Question du jour : qui a terminé meilleur marqueur de Phoenix cette nuit face à Denver ? Devin Booker ? Non. Kevin Durant ? Non plus. C’est… Cameron Payne. Pas besoin d’en dire plus pour expliquer la nouvelle humiliation reçue par les Suns, éliminés pour la deuxième année consécutive au stade des demi-finales de conférence.

Pas besoin d’en dire plus, mais impossible quand même de ne pas revenir sur la faillite du duo Durant – Booker. Surtout après les dingueries qu’ils avaient réalisées lors des Game 3 et 4 sur ce même parquet du Footprint Center.

35 points au total seulement (12 pour Booker, 23 pour KD)

12/32 au tir

1 tir à 3-points marqué

6 turnovers

Quand Kentavious Caldwell-Pope et Bruce Brown marquent quasiment autant de points (34) que Kevin Durant et Devin Booker, forcément c’est compliqué pour Phoenix de gagner un match de basket. Dans le premier quart-temps, pendant que KCP était en feu, KD a pris du temps à se mettre dedans. Il a fallu attendre quasiment huit minutes pour voir son premier shoot dans le jeu, et ensuite il a pas mal forcé pour essayer de trouver son rythme offensif. Rythme qu’il n’a pas trouvé, comme le montre son enchaînement de briques en première mi-temps (1/10 au shoot à un moment donné !) mais aussi son nombre de turnovers (4 au total). Et ce ne sont pas ses paniers marqués au retour des vestiaires, à -30 au score, qui rattrapent sa performance bien claquée.

Ce n’est pas la première fois que Durant connaît un trou d’air dans cette série face à Denver. Le problème, c’est que son pote Devin Booker n’était cette fois-ci pas là pour le combler et porter les Suns. Contrairement à KD, Devin s’est mis dedans assez vite, lui qui a tenté de prendre les commandes comme il a l’habitude de le faire. Sauf que Book a progressivement disparu de la circulation, finissant la rencontre avec seulement 12 points (et 8 passes) au compteur, dont… zéro à 0/1 au tir en deuxième période. Vous l’avez compris, les calculs ne sont pas bons.

Kentavious Caldwell-Pope: 21 points Devin Booker and Kevin Durant combined: 15 points pic.twitter.com/zUrlWmRgPy — NBACentral (@TheNBACentral) May 12, 2023

Kevin Durant et Devin Booker sont donc passés au travers. Le timing est évidemment désastreux sachant que les Suns sont désormais éliminés, mais le duo paye sans doute son nombre très élevé de minutes et de responsabilités depuis le début des Playoffs. Sans Chris Paul, et sans Deandre Ayton cette nuit, KD et Book ont dû porter à bout de bras une équipe limitée de Phoenix pour tenter de rivaliser avec l’un des meilleurs collectifs NBA, à savoir Denver. Avant cette nuit, les deux joueurs tournaient à plus de 42 minutes par match, moyenne la plus élevée de toute la Ligue sur les Playoffs. Forcément, à un moment donné, il fallait que ça cale, encore plus face à une défense bien agressive et concentrée comme celle de Denver cette nuit. Juste dommage que tout ça arrive dans le match le plus important de la saison.

Kevin Durant possédait la quatrième plus grosse moyenne de points all-time dans les matchs à élimination, et Devin Booker est l’un des joueurs les plus clutchs de la NBA. Mais ni l’un ni l’autre n’a réussi à sortir la tête de l’eau cette nuit. Forcément visé par la défense des Nuggets, l’exceptionnel duo de Phoenix a fini par craquer, et les Suns peuvent désormais réserver leur billet d’avion pour Cancun.