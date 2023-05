Et on connaît officiellement le premier qualifié pour les Finales de Conférence ! Il s’agit des Nuggets. À l’Est par contre, le suspense demeure avec Sixers et Celtics qui refusent de se départager. Allez, on se fait le résumé de la nuit en NBA !

# LES RÉSULTATS DE LA NUIT EN NBA

Sixers – Celtics : 86 – 95 (stats)

: 86 – 95 (stats) Suns – Nuggets : 100 – 125 (stats)

# CE QU’IL FAUT RETENIR DE LA NUIT

# LE HIGHLIGHT DE LA NUIT EN NBA

HARDEN RISES UP 🤯 Only his SECOND dunk of the season. (via @NBA)pic.twitter.com/ISopAI6TZv — Bleacher Report (@BleacherReport) May 12, 2023

# LE TOP PICK EN TTFL : Nikola Jokic

Best picks en #TTFL cette nuit : – Nikola Jokic : 69 pts

– Cameron Payne : 46 pts

– Joel Embiid : 42 pts

– Jamal Murray : 42 pts#NBA pic.twitter.com/4DQasucwls — TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) May 12, 2023

# LE SCORE DANS LES SÉRIES

Nuggets – Suns : 4-2

– Suns : 4-2 Warriors – Lakers : 2-3

: 2-3 Celtics – Sixers : 3-3

Knicks – Heat : 2-3

# LE BRACKET DES PLAYOFFS

# LES MATCHS DE CE SOIR