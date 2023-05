Battus cette nuit par les Celtics, les Sixers ont raté une occasion en or de rejoindre les Finales de Conférence. Une défaite qui va venir encore renforcer la (triste) légende de Doc Rivers en Playoffs.

C’est une punchline qui ne vieillit pas et pour cause, Doc Rivers nous donne régulièrement de quoi l’alimenter. Depuis de nombreuses années désormais, le coach passé notamment par Boston mais aussi Los Angeles a tendance à voir ses équipes choker en Playoffs. On se souvient de l’épisode Hawks avec Philadelphie, les fans des Clippers n’auront pas oublié non plus les séries contre Houston en 2015 et Denver en 2020, toutes deux perdues alors qu’ils menaient 3-1. Doc est d’ailleurs le seul coach de l’histoire à avoir gâché à trois reprises un 3-1 lead en Playoffs (la première fois avec le Magic en 2003).

Doc Rivers a coaché 49 matchs dans lesquels son équipe pouvait valider une qualification. Le bilan ? 17 victoires pour 32 défaites… C’est presque du refus de gagner à ce niveau-là.

Doc Rivers has a 17-32 record in games where he has an opportunity to close out a playoff series 😳 pic.twitter.com/aOXAgnXWMe — The Sporting News (@sportingnews) May 12, 2023

En cas de défaite face aux Celtics ce dimanche, la réputation du coach pourrait encore en prendre un coup. Quelques chiffres en plus pour offrir un plan un peu plus large. Rivers a le record NBA du nombre de Game 7… perdus : 9 au total sur 15 disputés ! Le deuxième au classement all-time n’a que cinq défaites, presque moitié moins. Et le pire, c’est que sur ces 9 éliminations, 5 ont eu lieu… à domicile. La dernière fois qu’il a gagné un Game 7 c’était en… 2015.

Doc Rivers has lost nine times in a Game 7, four more than any other head coach. pic.twitter.com/zBKjn39nRg — ESPN (@espn) May 12, 2023

Autant dire que tous les yeux seront tournés vers Doc Rivers dimanche soir au moment d’aller au TD Garden, une salle qu’il connaît comme sa poche. En cas d’élimination, ça serait un sacré échec pour les Sixers, passés si proches de leur première Finale de Conférence en 22 ans. Pas sûr que Doc Rivers survive à une élimination vu le scénario. Le coach de Philly va devoir s’adapter, il a 48 minutes pour s’éviter un raz de marée de critiques.

Source texte : ESPN / Sporting News