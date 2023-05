Écrasés par les Nuggets à la maison lors du Game 6, les Suns quittent les Playoffs 2023 par la petite porte. Comme l’an dernier, les Cactus n’auront pas passé le cap du second tour.

Voilà une image qui nous semble familière… Phoenix qui prend une raclée à la maison dans un match à élimination directe, avec un public qui gronde devant le triste spectacle des siens. Comme face à Dallas l’an passé, les Suns ont quitté la compétition sur une dernière sortie pas jolie jolie. Si Kevin Durant et Devin Booker ont longtemps porté la franchise dans cette série, leur match sans additionné aux absences de Deandre Ayton et Chris Paul auront été l’épine qui aura fait exploser le cactus. Nikola Jokic et les siens ne se sont pas fait prier pour en profiter.

Éliminés, les Suns peuvent déjà prévoir la suite et une intersaison qui pourrait s’annoncer animée. Point positif, Kevin Durant et Devin Booker ont prouvé qu’ils pouvaient briller ensemble et leur force de frappe ne devrait qu’être plus létale avec un peu plus de vécu en commun. Sous contrat sur la durée, les deux All-Stars seront les pièces centrales du projet de titre des Suns. Maintenant, il va falloir trouver le moyen de les entourer comme il faut. Cela passe par l’acquisition de role players complémentaires autour des stars, d’un banc enfin à la hauteur, mais aussi de profils défensifs pour fermer un peu les vannes derrière.

Autres dossiers qui pourraient revenir sur le devant de la table : Chris Paul et Deandre Ayton. À 38 ans, CP3 reste un joueur précieux pour Phoenix malgré une baisse de niveau cette saison. Sauf qu’encore une fois les blessures ont rattrapé le Point God au pire des moments. Pour ne rien arranger, le contrat du meneur pèse lourd sur les finances de l’Arizona. Son nom était déjà apparu dans des rumeurs de trade au moment du feuilleton Kyrie Irving, est-ce que cela peut encore être le cas cet été ?

De la même façon, Deandre Ayton sera lui aussi l’un des noms à surveiller cette intersaison. Le pivot est encore loin de faire l’unanimité. S’il a fait ce qu’il a pu face à Jokic, le Bahaméen tarde à vraiment passer un cap dans le désert. Prolongé l’été dernier, et encore jeune (24 ans), il présente une valeur sur le marché qui pourrait permettre à Phoenix de récupérer soit un très bon joueur soit plusieurs profils complémentaires pour offrir de la profondeur à l’effectif. Le GM James Jones peut déjà se creuser la tête, il va avoir du boulot cet été.