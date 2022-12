Chez les Suns, y aura-t-il un All-Star cette saison ?

C’est la crise dans l’Arizona. Les Suns n’enchaînent plus aussi bien les victoires, et cerise sur un gâteau bien salé : Devin Booker s’est blessé, et manquera au minimum quatre semaines de compétition. Dans le Top 10 de la course au MVP en début de saison, D-Book va fortement manquer au roster des Suns. Mais à l’approche du passage à 2023, une autre question se pose : y aura-t-il un All-Star à Phoenix cette saison ?

On connaît un vieux monsieur chauve qui va avoir la pression. Non, on ne parlait pas de Chris Paul, mais ça marche aussi. Les Suns ne sont plus aussi dominants que la saison passée, c’est un fait. Est-ce dû au contrecoup des derniers Playoffs ? Aux affaires du futur-ex propriétaire ? À la bouderie de Jae Crowder ? À la blessure de Cam Johnson ? Ou encore à l’âge avançant de CP3 ? Sans doute un peu de tout ça. Attention, la situation n’est pas dramatique non plus (on n’est pas à Los Angeles), mais suffisamment inhabituelle pour être pointée du doigt. Et avec la blessure de Devin Booker qui vient s’ajouter au bordel ambiant… bonjour les ambitions revues à la baisse.

Suns star Devin Booker will miss at least four weeks with a left groin strain, team says. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 28, 2022

Reste-t-il ne serait-ce qu’un All-Star à Phoenix ? Si Armani est de retour parmi les cactus avant le All-Star Game, il y participera logiquement. Mais dans le cas contraire, il est difficile d’imaginer au moment où l’on parle un autre Arizonien prendre la place de son coéquipier à Salt Lake City en février prochain.

Chris Paul ? Compliqué. Depuis qu’il a soufflé ses 37 bougies, Chris est plus proche du Point mort que du Point God. Le meneur des Suns galère, au scoring notamment (12,7 points par match à 41,3% au tir). Partout, les standards de CP3 baissent : meilleur passeur de la Ligue avec 10,8 caviars par rencontre la saison dernière, il est cette année descendu à “seulement” 8,8 assists. Même sur la ligne des lancers, le vétéran semble avoir perdu confiance, en atteste la chute impressionnante de ses pourcentages (87% en carrière, 78,4% cette saison). Et si ça ne suffisait pas encore pour disqualifier CP3, les 14 matchs déjà manqués devraient s’en charger. Mouais, on dirait que le Cipi fruit est resté trop longtemps sous le soleil de l’Arizona.

Deandre Ayton ? Mouais. Chez le pivot des cactus, il y a du bon comme du moins bon. C’est bien, on avance là. Plus sérieusement, si le jeune center des Bahamas a récemment montré qu’il était capable de poser la manette et de muscler son jeu à certaines occasions, au quotidien, c’est toujours pas ça. Souvent qualifié de soft, DominAyton a même réduit sa production au rebond, passant de 10,2 l’an dernier à 9,7 sur cet exercice. On constate certes une légère amélioration au scoring (18,1 points par match à 60%) mais en défense, DeAndre ne s’inscrit toujours pas parmi les grands protecteurs d’arceau de NBA. Attendez, on parle quand même d’un 1er choix d’une cuvée de draft exceptionnelle, qui mesure 2m11 pour une envergure de 2m27, et vous allez nous faire croire que le gars n’est pas capable de poser plus d’un contre par match ? Naaan, sérieusement…

Et puis, de manière plus pragmatique, on peut au moins dire que la concurrence est absolument folle. Sur les lignes arrières déjà, seuls quatre à six guards sont honorés d’une présence au All-Star Game par Conférence. Et à l’Ouest, disons qu’il y a quelques noms sympas qui devraient passer devant le Point God dans la liste (Do you know Luka Doncic, Ja Morant, Damian Lillard, Stephen Curry, Shai Gilgeous-Alexander et De’Aaron Fox ?). Même au niveau du frontcourt, la liste risque d’être chargée : Zanos, le Joker, PG13, LeBron, AD (s’il est de retour), sans oublier les Sabonis ou autres Jerami Grant et Lauri Markkanen. DeAndre a encore une chance de se frayer un chemin, mais il va falloir s’activer sérieusement.