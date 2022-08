Maintenant que la saison NBA est finie, place aux vacances ! Les joueurs de la Grande Ligue ont encore quelques semaines de free time devant eux pour se la couler douce au soleil, s’envoyer des cocktails à la pelle… ou pas. Tiens, c’est vrai que chacun a sa propre définition du mot « vacances », alors pour vous la rédaction de TrashTalk a cherché où est-ce que les membres des Suns ont décidé de s’évader.

NB : ces destinations sont le plus souvent imaginaires et n’ont que pour unique but de vous faire sourire, même si elles sont parfois basées sur les réelles vacances des joueurs mentionnés.

Chris Paul

L’été de Chris Paul est l’un des plus classiques qui soit : visite à la West Forsyth High School – son ancien lycée – pour un renaming du terrain en son honneur, une conférence à San Francisco et des activités avec ses enfants. La vie d’un père de 37 ans qui a réussi dans le basket-ball, demandé par plusieurs structures pour des interventions/présences à leurs évènements, mais qui parvient à correctement répartir son temps entre le business et la famille. Enfin on en sait rien hein, c’est juste une supposition.

Devin Booker

Cet été et après une fin de saison tumultueuse – essuyé par le talent de Luka Doncic – Devin Booker semble être là où il se sent le mieux : en pleine nature. Il passe les vacances avec son chien, qui ressemble étrangement au clebs à trois têtes dans Harry Potter à l’école des sorciers. La grande question que tout le monde se pose : est-il encore avec Kendall Jenner ? On laisse à Closer et Paris Match le soin d’y répondre, car nous, la seule chose qui nous intéresse, c’est le basket (oui il se sont remis ensemble).

Deandre Ayton

Un été lors duquel on prolonge à hauteur de 133 plaquettes sur quatre ans est un été qui se fête. Pas franchement pour Deandre Ayton, qui – par culpabilité ou non – a préféré bosser dans les gymnases pour y parfaire sa palette offensive. Une bonne nouvelle pour les fans de Phoenix, qui auraient probablement mal pris que l’intérieur se déboite le crâne alors qu’il lui reste tout à prouver.

Mikal Bridges

Moment émotion, Mikal Bridges a organisé ses premiers camps d’été avec un résumé vidéo juste ICI ! Pour le reste, il est – sur son temps libre – l’un des joueurs les plus discrets de la bande arizonienne. Pas ou peu de stories sur Instagram, seulement quelques séquences filmées dans des gymnases : franchement pas assez pour dresser son agenda de vacances. Un peu à l’image du bonhomme finalement, bien focus sur la balle orange.

Jae Crowder

Dans la grande famille des photos qui nous régalent, après celle de Pat Beverley qui porte une chèvre à côté de Captain America, Jae Crowder pose avec le sosie officiel de Naza. Fort heureusement pour sa suite de carrière, aucune vidéo n’a suivi ce cliché – apparemment tiré à Miami – au beau milieu d’un séjour entre potes. Enfin un peu de vagues.

Landry Shamet

Comme D-Book, Landry Shamet est un grand sensible, amoureux de la nature, et qui s’est même trouvé une passion pour la photographie. C’est super beau, même s’il lui reste encore beaucoup à maîtriser sur son appareil, notamment dans la gestion des lumières.

Dario Saric

L’enfant prodige est de retour au pays : « l’expérience d’une vie vous attend en Croatie ! », a-t-il publié son son compte Instagram, comme s’il avait été missionné par le ministère du tourisme. Le reste ? Pas grand-chose, lui aussi apprécie les étés discrets, même si dans le paysage NBA, personne ne fait trop attention aux vacances de Dario Saric.

Cameron Payne

En voilà un été qui roule ! Des outfit étourdissants, son 28e anniversaire, un peu de boulot sur le parquet et un passage sur un terrain de baseball : Cameron Payne mène la vie que l’on attendait qu’il mène. Dans l’ensemble, ça passe quand même pas mal de temps dans les gymnases. Il n’est pas le premier des Suns à avoir fait ce choix pour ses vacances, ce qui est franchement bon signe pour la saison à venir.

Cameron Johnson

Décidément, le vestiaire se porte bien. Lui aussi aime la nature, les chiens et a fait une apparition publique dans un stade de baseball, cette fois aux côtés de Mikal Bridges. Cet été, Cameron Johnson a vu du pays tout en passant régulièrement à la salle. C’est bieng.

Torrey Craig et Bismack Biyombo

Les deux compères ont aménagé une gaming room dans la cave de Bismack, et ont passé l’été à saigner Fifa Ultimate Team jusqu’à réaliser le 30-0 en Fut Champions. Aucun passage à la salle, deux kilos de langues piquantes Lutti ingérés par jour et une overdose de RedBull pour Torrey samedi dernier. Il est heureusement revenu avant dimanche soir pour terminer son week-end Fut Champions devant 54 000 spectateurs sur la plateforme Twitch. Like a boss.

Les vacances des joueurs de Phoenix ne sont, à proprement parler, pas les vacances les plus excitantes qui soient. Ce que cela signifie ? Attention à leur exercice 2022-23, on vous aura prévenu.