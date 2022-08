Honnêtement, on s’y attendait un peu et c’est désormais chose faite : Tacko Fall va s’envoler pour le championnat chinois. Le Sénégalais n’est pas parvenu à faire son trou durablement au sein de la Grande Ligue, et a décidé de s’engager avec les Xinjiang Flying Tigers pour une année. La NBA perd là son plus grand joueur – en terme de taille hein, calmez-vous – mais aussi une formidable « attraction ». La CBA quant à elle s’offre un immense joueur – toujours par la taille – mais également un sacré coup de projecteur.

Ah qu’elle aura été kiffante quand même, l’aventure de Tacko Fall en NBA. Bon, le géant aura certes peu joué, mais chacune des ses apparitions aura mis le feu à la foule. Souvenez-vous par exemple d’un TD Garden bouillant lors d’un match face aux Pistons, scandant le nom de Tacko comme un seul homme, au point même de pousser Brad Stevens à le faire rentrer sur le terrain. Le parquet justement, le géant ne l’aura que trop peu vu. En trois saisons et avec seulement 37 petits matchs pour six minutes en moyenne passées sur le terrain, la Tackomania n’aura pas suffi à effacer les lacunes de l’intérieur. Attention, ce n’est pas un peintre loin de là, mais son manque de shoot et de mobilité sont sans doute trop handicapants pour espérer durer en NBA. Allez, à chaque problème sa solution, et pour progresser le pivot a décidé de s’exiler en Chine, du côté des Xinjiang Flying Tigers, équipe de milieu de tableau en CBA. Comme très souvent l’information est estampillée Shams Charania, de chez The Athletic. Là-bas, Tacko devrait quand même jouer davantage, de quoi montrer ce qu’il vaut vraiment. Finalement, c’est un peu gagnant-gagnant, puisque Fall va retrouver le terrain et la CBA s’offre par la même occasion un grand coup de projo.

Three-year NBA veteran Tacko Fall is signing a one-year deal in the Chinese Basketball Association with Xinjiang, per sources. The 7-foot-6 center played for Boston and Cleveland and now departs to play abroad. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 25, 2022

Non-drafté en 2019, le géant avait finalement atterri chez les Celtics, sans doute motivés par des quotes vues sur Instagram, du style « Si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi » ou encore « On a qu’une seule vie, alors vivons-là à fond ». Toujours est-il que Boston tente le coup, et lui offre quelques petits contrats. De dix jours d’abord, puis en two-way pour conserver le colosse. D’ailleurs, Tacko ne se débrouille pas trop mal du côté de la G League, puisque le garçon est quand même nommé dans le cinq défensif de la saison 2019-20. La défense justement, c’est en grande partie pour cette raison que les C’s se laissent tenter par Fall. Imaginez juste ce titan colossal de presque 2m30 dans une raquette NBA, c’est quasiment du jamais vu. Avec ses 2m29 exactement pour 140 kilogrammes, les perspectives offertes par Tacko sont effrayantes. Mais finalement et comme pour beaucoup d’autres phénomènes de ce genre, le mariage ne durera pas. Direction Cleveland pour un passage anecdotique, puis la Chine désormais, où le pivot de la Teranga va tenter de faire décoller une carrière qui peine à se lancer. Si sur le terrain l’intérieur n’a pas réussi à s’imposer, dans le cœur du public en tout cas la bataille semble gagnée. C’est bien simple, en trois petites saisons dans la Grande Ligue, Tacko Fall est devenu une véritable coqueluche. Une hype réelle, au point même de terminer sixième au vote des fans pour le… All-Star Game 2020. Adoubé par la fanbase américaine, le pivot va désormais tenter de faire de même avec le public chinois. En espérant cette fois que les performances sur le parquet soient à l’hauteur du fardeau physique que porte Tacko.

🇺🇸 Tacko Fall gets the TD Garden fans on their feet for his home debut. 5 points in 5 mins in Celtics’ W over Pistons 🇮🇹 Tacko Fall si prende la standing ovation alla sua prima al TD Garden. E Boston batte Detroit #NBApic.twitter.com/UXRmBXjiuL — Davide Chinellato (@dchinellato) December 21, 2019

Tacko Fall fait sans aucun doute partie des ces phénomènes dont on souhaite fort qu’ils réussissent. Des être uniques, qui interrogent autant qu’ils ne fascinent. Désormais, un nouveau chapitre s’ouvre dans la carrière du géant sénégalais, un chapitre qui on l’espère, sera bien plus abouti que le précédent.

