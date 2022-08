Dans le coin bleu, Patrick Beverley, 34 ans, trashtalker invétéré, capable de sauter sur la table de marque après une qualification en Playoffs comme s’il avait gagné le championnat. Dans le coin rouge maintenant, Kevin Durant, 33 ans, sniper aussi efficace sur le terrain que sur les réseaux et fauteur de trouble en chef lors de l’intersaison. Ready… fight ! Eh ouais, deux des plus grandes bouches de la NBA se sont livrées à quelques petits piques sur les réseaux. La raison ? Patrick Beverley, qui pense que l’affaire KD a bloqué le marché trop longtemps, et au final pour pas grand chose.

L’été, quelle formidable saison quand même. La piscine, les copaings… et les petits beefs estivaux classiques entre joueurs NBA sur les réseaux. Après Dejounte Murray et Paolo Banchero, c’est désormais au tour de Kevin Durant et Patrick Beverley de se piquer par tweets interposés. Attention, la source du conflit semble cette fois-ci un peu plus légitime que l’embrouille infantile entre Murray et Banchero. Non, ici pas question de savoir qui a la plus grosse (maîtrise de la balle évidemment), mais bien une discussion fondée entre deux vieux briscards. Alors oui, vous vous dites probablement que Pat Bev n’a jusqu’à là rien dit de fondé en dix saisons dans la Grande Ligue, et pourtant attendez voir. Probablement lassé du feuilleton KD qui aura quand même duré une bonne partie de l’été, le meneur des Lakers (oui, oui) a mis en lumière l’un des gros soucis causé par cette saga : Kevin Durant a tout simplement gelé le marché pendant quasiment deux mois. Dans un premier message, Patoche prend la parole – un peu au nom de tous il ne faut pas le cacher – et explique qu’il serait trop facile de ne rien dire alors KD a bloqué plusieurs joueurs dans leur Free Agency. La critique vient sur fond d’affaire Nets – KD, mais le pic est bien envoyé à toutes les franchises, qui n’ont pas bougé pendant tout ce temps. En même temps, on parle d’un des meilleurs attaquants de l’histoire du jeu potentiellement disponible hein.

Yal can sit and don’t say nothing but that ain’t cool. It’s dudes with families out here who haven’t got a job because of this KD shit. And to be on and off ain’t cool. Blessing Gang🙏🏾🏀 — Patrick Beverley (@patbev21) August 23, 2022

« Vous ne pouvez pas tous vous poser et ne rien dire à part que ce n’est pas cool. Il y a des gars avec des familles ici qui n’ont pas eu de contrat à cause de cette m*rde autour de KD. »

En fait, ce que Patrick dénonce à travers ce tweet, c’est que la demande de transfert du Slim Reaper a eu des répercussions directes sur l’intersaison de nombreux NBAers qui n’ont parfois rien à avoir avec les Nets. Au final, Kevin Durant reste à Brooklyn et tout ce remue-ménage n’aura été qu’une perte de temps pour bon nombre de gens. Comme l’expliquait Yves Pons dans les colonnes de La Provence, KD était une sorte de domino ultime dont la décision aurait pu tout chambouler. Dans l’attente d’un éventuel mouvement de sa part, beaucoup de franchises ont considérablement réduit leur activité sur le marché afin d’être prêtes pour récupérer Durant himself ou d’autres joueurs par effet boule de neige. Alors certes, Pat Bev abuse sans doute un peu sur les termes, mais les incertitudes générées par le dossier KD auront été énormes et pas mal de mecs se retrouvent aujourd’hui dans l’attente d’un contrat (non, pas toi Isaiah, ça fait déjà deux ans). Bon, évidemment, on commence à connaître l’animal, et ce reproche n’a pas vraiment plu à Durantula, qui ne s’est d’ailleurs pas gêné pour le faire savoir. Ni une, ni deux, vas-y que je te balance un petit « #BLAMEKD« , comprenez « C’est toujours de ma faute » doublé d’une bonne couche d’ironie. Visiblement, la vérité blesse pour de vrai, n’est-ce pas Kevin ? Allez, tu vas t’en remettre va.

C’est bien connu, Patou est doux comme un agneau et le meneur a directement tenté de désamorcer les choses, expliquant à Kev’ que son tweet n’avait absolument rien de personnel. Plus que l’homme en lui même, c’est davantage le système dans sa globalité que le néo-Laker a souhaité dénoncer. Pour lui, toute cette affaire aurait dû rester privée, et en réalité, c’est aux propriétaires que Beverley balance la pierre, comme il l’explique à travers un nouveau tweet. « Ce n’est pas du bon business. Ces propriétaires sont impatients qu’un nouveau deal se fasse. Tout ce qu’on est en train de faire, c’est de nuire à l’avenir. » Et pan, dans les dents. Allez, enfin, et parce que Pat Bev ne serait pas Pat Bev sans un soupçon de trashtalking, le meneur a subtilement donné rendez-vous à KD pour leurs prochaines confrontations. Comme on est sympas ici, on vous donne les dates, ce sera le 13 novembre et le 30 janvier, alors notez-le bien dans votre bel agenda Trashtalk.

Damn gang who said I was talking about u. I’m speaking of how it was done. Both sides need keep that private. But noted📝 https://t.co/5T9ITP2Ka2 — Patrick Beverley (@patbev21) August 23, 2022

It’s not good business. These owners can’t wait until new deal comes. All we doing is hurting the future. Good day. Blessing Gang🙏🏾 — Patrick Beverley (@patbev21) August 23, 2022

Aujourd’hui, le saga Kevin Durant semble enfin terminée, et c’est sans-doute le principal. Après avoir bouffé du KD à en vomir pendant deux mois, on désormais hâte de retrouver l’ailier, mais cette fois par pitié, faites que ce soit sur les parquets.

Source texte : @patbev21