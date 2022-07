Comme chaque été, la Drew League anime Los Angeles et certains joueurs NBA profitent de l’occasion pour se montrer et sortir quelques perfs. Aujourd’hui, c’est au tour d’Isaiah Thomas de régaler.

Décidément, depuis que LeBron James a disputé un match de Drew League, la ligue d’été de L.A. a repris une bonne dose de hype. Il faut croire que la présence du King a donné envie à certains de ses pairs de suivre le mouvement. On avait déjà vu Trae Young et John Collins en action il y a quelques jours, Paul George avait aussi annoncé son envie de participer à la Drew League à un moment durant l’été et cette fois c’est Isaiah Thomas qui était en tenue. Le meneur miniature avait rejoint les rangs des Ghosts la nuit dernière et il a pu montrer toute sa palette. Catch and shoot, gros drives, fadeaway sur une jambe en midrange, IT a sorti le show et il finit avec une feuille de stats pas dégueu du tout : 45 points (dont 7 tirs de loin), 5 passes et 2 rebonds.

Évidemment, ce n’est « que » de la Drew League, évidemment que les refs étaient en bermuda et que l’un des coéquipiers d’IT avait une calvitie et un bide à bière, mais voilà une performance qui ne pouvait pas mieux tomber pour l’ancien All-Star. Si beaucoup de NBAers viennent jouer en Drew League pour se maintenir en forme ou par attrait pour l’événement, c’est aussi un excellent moyen de faire le buzz et de se montrer aux yeux des GM. D’abord signé par les Lakers puis les Mavs pour combler les nombreuses absences dues au COVID, IT avait ensuite fini la saison 2021-22 du côté de Charlotte. En Caroline du Nord, le meneur avait disputé 17 matchs en sortie de banc pour une moyenne de 8,3 points en 13 minutes (43% au tir, 40% de loin). Toujours sans contrat et dans l’attente de l’appel d’une équipe, Thomas cherche donc à se montrer sous son meilleur jour, histoire de prouver qu’il peut toujours apporter à un roster NBA. Il y a quelques jours, Shams Charania de The Athletic avait annoncé que les Hornets avaient apprécié le passage d’IT et qu’ils réfléchissaient à l’idée de lui offrir un nouveau contrat. Reste à voir si le meneur est en haut de la liste des prios de Mitch Kupchak, le General Manager, alors qu’un retour de Kemba Walker a aussi été évoqué.

Toujours free agent, Isaiah Thomas prend son pied en Drew League. Les belles perfs estivales de l’ancien Celtic lui ouvriront-elles la porte d’une franchise NBA ?