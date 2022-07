Tout est parti d’un simple tweet lâché en fin de nuit, après une session nocturne qui avait vu Isaiah Thomas ou Hezi God s’éclater du côté de Los Angeles alors que Paolo Banchero, Chet Holmgren et Jaden McDaniels faisaient quant à eux parler la poudre à Seattle. C’est donc à Seattle justement que quelques caméra se braqueront ce soir, à l’occasion des premiers hectomètres prévus du neo-duo des Hawks Trae Young / Dejounte Murray. Ça part en concours de alley-oops, c’est John Collins qui doit être ravi.

Voilà l’une des associations que l’on attend de pied ferme la saison prochaine. Il y a quelques semaines Dejounte Murray a rejoint les Hawks contre une bouchée de pain rassis et une carte postale Diddl, et le duo qu’il formera bientôt avec Trae Young fait forcément saliver la fanbase des Hawks. Rendez-vous en septembre pour le training camp et en octobre pour le début des vraies hostilités, mais le retroplanning officiel n’aura donc pas empêché les deux nouveaux besties de s’offrir une première danse, première danse qui aura lieu ce soir à Seattle à l’occasion de la très référencée CrawsOver Pro Am, ligue d’été chère à Monsieur Jamal Crawford, légende du crossover et du scoring en sortie de banc et accessoirement instigateur principal de la réussite de ce mini-championnat en claquettes / chaussettes.

Pas de Jul ce soir à Seattle, faut suivre, mais donc les débuts – officieux – annoncés du tandem des Faucons, tandem qui sera de surcroit accompagné par l’avion de chasse John Collins, en rappelant que Trae & John avaient déjà trottiné ensemble la semaine passée. L’info est venue tout droit d’en haut puisque ce sont Shams Charania et Adrian Wojnarowski Jamal Crawford et le compte officiel du CrawsOver qui l’ont tweeté cette nuit, et on sait donc forcément déjà ce que l’on va faire la nuit prochaine, et ce ne sera certainement pas regarder Amazon Prime ou TFX.

🚨🚨BREAKING NEWS 🚨🚨 @TheTraeYoung @DejounteMurray and John Collins will all be playing tomorrow and ready to put on a show for the city!!!!!! 🥶🥶🥶🥶 doors open at 11:45am at SPU. #TheCrawsOver pic.twitter.com/Nlxa5iUicC — TheCrawsOver (@thecrawsover) July 31, 2022

🚨🚨🚨BREAKING NEWS🚨🚨🚨 Tomorrow @thecrawsover pro am. The all star @DejounteMurray is playing!!!!!!!!!!!!! Annnnnnd he’s bringing with him @jcollins20_ and @TheTraeYoung let’s goooooooooooooooo. Get here early tomorrow!!!!!! 🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶 — 🏁 Jamal Crawford (@JCrossover) July 31, 2022



Faudra juste leur dire que ça ne compte pas, mais on va quand même streamer ça fort. Un premier aperçu de la force du duo Dejountrae, face à des plots de chantier peut-être mais tout de même, à cette période de l’année on prend ce qu’on nous donne.