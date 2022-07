C’est la petite habitude prise par quelques stars NBA, chaque été alors que les copains préfèrent arpenter les rues du sud de la France ou les plages du Golfe du Mexique. Drew League ou CrawsOver Pro Am, bref toutes ces petites « ligues » d’été ou la hype est quatre fois plus folle que le niveau de jeu mais où l’on garde un plaisir non-dissimulé à apercevoir quelques têtes connues passées gonfler un peu plus leur ego. Cette nuit ? Paolo Banchero et Chet Holmgren étaient in da hood, et ce matin leur ego va bien merci pour eux.

On avait déjà apprécié il y a quinze jours le retour en grande pompe de LeBron James à la Drew League de Los Angeles, ou encore les perfs un peu middle de Trae Young et John Collins la semaine suivante. Daniel Gafford, Montrezl Harrell, LiAngelo Ball ou Jordan Bell sont d’autres NBAers qui aiment se la donner dans les gymnases cet été, mais hier soir à l’occasion du CrawsOver Pro Am, intitulé ainsi en l’honneur du GOAT des ligues d’été Jamal Crawford, ce sont deux noms et visages connus de la Grande Ligue qui s’étaient donné rendez-vous afin de faire équipe avant de se la donner dans quelques semaines sur le parquets de NBA. Paolo Banchero et Chet Holmgren, respectivement n°1 et n°2 de la dernière Draft, ainsi réunis sous le même maillot (moche) ? Ça ne pouvait faire que des étincelles et, devinez quoi, bref vous avez compris.

Who told him it was a good idea to try & poster Chet Holmgren? pic.twitter.com/0d8fRMbI7s — Thunder Film Room (@ThunderFilmRoom) July 30, 2022

Ça c’est le genre de bail auquel il fallait s’attendre avec des joueurs amateurs qui attaquent le cercle d’une Licorne, et Chet Holmgren finira d’ailleurs sa partie avec huit crêpes au compteur, genre y’a vraiment quelqu’un qui fait les stats, accompagnées de 34 points et 14 rebonds. Paolo Banchero ? 50 ou 59 points on ne sait plus trop mais en même temps levez le doigt ceux qui s’en cognent, et surtout un Slam Dunk Contest grandeur nature pour un first pick de Draft qui a également pu réciter ses gammes en matière de moves. A noter qu’en face le freak des Wolves Jaden McDaniels a également pu montrer ses skills avec… 52 points, incroyable partie de 2K, devant un public de Seattle qui ne s’attendait peut-être pas à voir autant de folie dès ce week-end malgré un spot plutôt bien prisé par les superstars chaque été. Paolo Banchero qui a d’ailleurs pu s’offrir une petite respiration alors qu’il est actuellement cité dans une affaire de bagnole concernant également le petit-fils de Mike Krzyzewski, info que vous retrouverez sans doute dans d’autres médias avec pleins d’émojis en accroche.

Nous ce qu’on veut en tout cas c’est du show, comme Naadiya, et malgré des défenses s’apparentant à des plots de chantier ce genre d’évènement nous aide à passer l’été plus confortablement. Paolo Banchero, Chet Holmgren, en voilà deux qui ont bien compris le côté entertainment de la la Ligue dans laquelle ils viennent de débouler, et si certains veulent critiquer deux gamins de 20 ans qui veulent juste passer du bon temps sur un parquet… on vous regarde, pendant que nous on se refait les highlights une fois de plus.