La question est revenue nombre de fois depuis 48h, depuis l’annonce du forfait de Victor Wembanyama pour l’EuroBasket. « L’occasion parfaite pour faire venir Joel Embiid ? » Spoiler pas du tout, déjà car Victor n’était pas du tout assuré d’être dans les douze et, plus important encore, Joel n’a pas de passeport et il vient d’être opéré de la main.

C’est évidemment le sujet de conversation préféré des Français du basket ces dernières semaines. Depuis l’idée émise de voir un jour Joel Embiid revêtir le maillot de l’Équipe de France, les combats de catch vont bon train entre les adeptes de l’éthique avec un grand É et ceux qui, après tout, estiment que l’éthique… est plutôt confortable quand on s’assoie dessus, « épi de toute façon les autres le font aussi ». Mais là n’est pas le débat, débat interminable et qui reviendra sur le tapis très vite, car l’info du jour va surtout pouvoir nous permettre de passer à autre chose et de nous projeter pour de bon vers ce qui nous intéresse : l’Euro Basket en septembre. Et concernant l’Euro et l’absence de Wemby qui aurait pu… bref vous avez compris, le GM des Bleus Boris Diaw (ça claque) a répondu aux questions de l’Équipe dans la journée d’hier et il a vite remis les pendules à l’heure.

« Sa demande de naturalisation a été acceptée. On sait qu’il est encore dans l’attente d’un passeport français. Lorsqu’il l’aura obtenu, il pourra entamer les démarches et faire sa demande de licence FIBA pour l’équipe nationale. Il aurait bien voulu jouer cet été s’il n’avait pas été blessé. Mais il a subi une opération de la main et n’a pas repris le basket. Pour lui comme pour Victor Wembanyama ce serait trop juste (pour l’Euro). »

Allez zou, ça c’est fait, merci de passer à autre chose, à la raquette de Vincent Collet à l’Euro par exemple. Rudy Gobert, Moustapha Fall et Vincent Poirier devraient jouer les phares, Guerschon Yabusele et Amath MBaye ont de belles chances de venir épauler les grands au poste 4 et Mam Jaiteh peut également y croire. C’est dans ces six que Vince Coco devra piocher pour imposer la puissance française au poste, pas de Jojo donc, pas cette fois-ci, pas encore, on en profite d’ailleurs pour vous remettre ici la liste des 16 joueurs présélectionnés (17 moins Vic) en vue du futur titre de champions d’Europe.

Chaque chose en son temps, et pour l’instant Joel Embiid va donc se concentrer afin de jumper au mieux sur sa saison 2022-23 avec les Sixers, tout en n’oubliant pas de streamer fort les matchs des Bleus à l’Euro. Pensez à activer les notifs Twitter, car quand on voit comment Jojo analyse le Tour de France, on a hâte de le voir s’enjailler sur les tirs de Thomas Heurtel.