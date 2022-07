Transféré par les Knicks aux Pistons avant le début de la Free Agency puis libéré par ces derniers, Kemba Walker est aujourd’hui sans club. À 32 ans, l’ancien All-Star pourrait se relancer dans une franchise qu’il connaît particulièrement. Selon les derniers bruits de couloir, le meneur est sur les tablettes des Hornets pour la saison prochaine.

On dit parfois que c’est bien de partir loin de chez soi pour sortir de sa zone de confort. Pour certains, ça se confirme sans doute, pour d’autres… c’est moins le cas. Drafté par Charlotte en 2011, Kemba Walker a connu bien des choses en Caroline du Nord. Les premières saisons en mode tanking mais aussi quelques faits de gloire comme ses trois invitations au All-Star Game et son statut de meilleur marqueur de l’histoire des Hornets (12009 points inscrits). À côté de ça, des résultats collectifs pas franchement brillants avec seulement deux qualifications en Playoffs et deux éliminations sans saveur au premier tour, chaque fois contre Miami. Espérant jouer mieux que la huitième place à l’Est, l’idole locale prenait la décision de signer avec les Celtics en 2019. Un nouveau départ qui devait offrir des perspectives de titre mais le voyage va vite tourner au vinaigre. Après une première saison satisfaisante qui lui permettra d’aller gratter une quatrième étoile au All-Star Game, Kemba va progressivement plonger. Souvent blessé, assez décevant par rapport aux attentes placées en lui, Walker déçoit à Boston. Promu à la direction des opérations basket, Brad Stevens ne tarde d’ailleurs pas à s’en débarrasser pour faire revenir Al Horford à Beantown.

Envoyé au Thunder mais pas dans les plans de Sam Presti, Kemba trouve une nouvelle porte de sortie en rejoignant les Knicks à l’été 2021. Les pensionnaires du Garden restent sur une belle saison et ils veulent confirmer grâce à un recrutement de qualité (Kemba mais aussi Evan Fournier). Si sur le papier, l’ajout est intrigant, sur le terrain ça part vite en live. Toujours aussi limité en défense et maladroit en attaque, Walker ne trouve pas sa place dans le système de Tom Thibodeau, lequel décidera de le mettre au placard au bout… d’un mois. Limité à 37 matchs sur la saison et ne faisant clairement plus partie des plans de sa direction, le meneur prenait malgré lui la direction de Detroit, dans un trade qui avait pour but d’économiser des sous pour la venue de Jalen Brunson. Nouveau transfert imprévu pour Kemba et même finalité avec un nouveau buy-out négocié pour reprendre son destin en main. Nous voici donc le 25 juillet 2022 et le joueur attend toujours de savoir le nom de son futur club. Et si la meilleure solution était de boucler la boucle à la maison, à Charlotte ? Selon Shams Charania de The Athletic, le front office des Hornets envisagerait de rapatrier son ancienne star cet été.

Hornets considering reunion with a former franchise cornerstone, among free-agent options, sources say: pic.twitter.com/mvjS1PlkTJ — Shams Charania (@ShamsCharania) July 25, 2022

L’info n’est pas forcément surprenante car un possible retour de Kemba à Charlotte avait déjà été évoqué au moment de sa mise au placard à New York. À 32 ans, Walker a encore quelques belles années devant lui et il pourrait constituer un back-up de qualité pour LaMelo Ball. Il connaît la franchise sur le bout des doigts, ce qui limitera sa période d’adaptation, il a aussi travaillé pendant plusieurs années avec Steve Clifford, nouveau coach des Frelons. Difficile de trouver meilleur cadre pour lui permettre de renaître de ses cendres. Puisque Detroit va gentiment lui offrir l’intégralité de sa dernière année de contrat, on peut même imaginer le joueur signer pour un montant moindre (peut-être le minimum). Un rapport qualité/prix qui semble intéressant pour la franchise de Michael Jordan. Shams Charania a également indiqué que les dirigeants locaux n’avaient pas fermé la porte à une prolongation pour Isaiah Thomas, qui a visiblement fait bonne impression au cours de sa pige la saison dernière. Reste à savoir si les deux joueurs seront tous les deux signés ou s’ils devront lutter pour une seule place.

Kemba Walker va-t-il revenir dans sa franchise d’origine ? Les Hornets seraient en tout cas prêts à organiser les retrouvailles avec leur ancienne star. Enfin une nouvelle qui pourrait donner (un peu) le smile à la fanbase de Caroline du Nord.

Source texte : Shams Charania / The Athletic