Kemba Walker pourrait revenir à Charlotte : la légende des Frelons en back-up de LaMelo Ball, c’est excitant non ?

Jugé inapte à contribuer positivement aux résultats des Knicks, Kemba Walker a été mis sur la touche par Tom Thibodeau. En fin de contrat cet été, une rumeur envisage le retour du meneur à Charlotte. Une info signée Marc Berman du New York Post.

Peu de gens peuvent affirmer vivre une pire saison que lui cette année. Présenté par les Knicks comme un héros en début de saison, Kemba Walker a sombré petit à petit dans les profondeurs de la rotation de Tom Thibodeau, jusqu’à ne plus jouer du tout. Avec la blessure de Derrick Rose en décembre dernier, le meneur avait réussi à grappiller quelques minutes çà et là, mais sans pour autant convaincre son coach de le réintégrer au projet sportif new-yorkais. Il faut dire que depuis qu’il a des problèmes de genou, survenus lors de son passage à Boston, Kemba n’est plus que l’ombre du All-Star qu’il était. Aujourd’hui, le joueur de 31 ans est définitivement mis sur la touche pour le reste de la saison. Son contrat arrivant à expiration cet été, il est plus que probable que le natif du Bronx quitte la Grosse Pomme. Mais pour aller où ? Selon Marc Berman – du New York Post – les Charlotte Hornets seraient une destination sérieuse pour Kemba Walker.

« Selon une source de la NBA, Walker s’est entraîné à Charlotte, North Carolina, son ancienne équipe, et à New York, faisant des allers-retours. La mère de Walker vit toujours à « Queen City » et les Hornets pourraient être une future destination puisqu’il y a joué huit saisons. » – Marc Berman

Mouai, logique un peu bancale mais logique quand même. Véritable professionnel de la rumeur, Berman a pour habitude d’annoncer tous les All-Stars de la planète à New York. Cette fois, il en annonce un sur le départ. Pour le remplacer, Steve Popper, de Newsday, affirme que les Knicks souhaiteraient récupérer Donovan Mitchell, new-yorkais d’origine. Selon le journaliste, pour attirer Spida, le front office a .. signé un ancien assistant coach du Jazz. Non mais c’est quoi la prochaine étape ? Ils vont se faire sponsoriser par la marque de céréales préférée de Mitchell ? Laissons ces loufoqueries de côté et examinons plutôt la rumeur Kemba Walker. Le meneur est très attaché à la ville de Charlotte, puisqu’il y a été drafté et est devenu un All-Star là-bas. En « seulement » huit saisons chez les Frelons, le numéro 15 est passé meilleur marqueur de l’histoire de la franchise, avec 12 009 points. Il est sans débat possible l’un des joueurs les plus iconiques ayant porté le maillot Hornets, aux côtés de Larry Johnson, Muggsy Bogues ou encore Gerald Wallace. Petit hic, durant son absence, les Hornets ont filé les clefs de l’avenir à LaMelo Ball. En cas de retour à Charlotte, Kemba devra accepter un rôle de back-up derrière le meneur nouvellement All-Star. Le New-Yorkais n’est plus le joueur qu’il était, mais il n’en reste pas moins un excellent coéquipier qui pourra certainement apporter au banc de Charlotte. En 37 matchs disputés cette saison, Cardiac Kemba tourne à 11,6 points, 3 rebonds et 3,5 assists, le tout avec un genou resté dans les vestiaires. Du côté de Charlotte, c’est Isaiah Thomas qui occupe actuellement le poste de vétéran back-up derrière LaMelo LaFrance Ball. Si la rumeur vient à se concrétiser, un choix devra être fait entre les deux joueurs aux profils similaires. Deux postes 1 scoreurs de petite taille, All-Star à Boston, blessés au genou et en quête de rédemption. Ils sont les mêmes. Mais l’attache sentimentale revient évidemment à Kemba. Et qui sait, peut-être que les deux seront resignés ?

Après une saison aussi cauchemardesque, Kemba Walker doit rebondir. Si le meneur fait effectivement son retour à Charlotte, l’histoire serait magnifique et on n’a aucun doute sur le fait qu’il puisse contribuer derrière LaMelo Ball. Et puis, mentorer le jeune qui l’a remplacé, quel symbole.

Sources textes : Bleacher Report, New York Post