Sur une magnifique série de 10 victoires consécutives, les Nets continuent leur ascension à l’Est et ont même pris la deuxième place du classement avec la nouvelle défaite des Bucks à Chicago. Un scénario inimaginable en début de saison quand le chaos régnait à Brooklyn. La raison de ce redressement spectaculaire ? Une question d’identité selon Kevin Durant.

Une identité collective, c’est ce qu’essaye de mettre en place n’importe quel coach NBA. Car une identité, ça permet de savoir où on va, de se reposer sur des principes formant l’ADN de l’équipe, de surpasser les moments difficiles dans une saison usante de 82 matchs.

Pendant longtemps, les Nets version Kevin Durant et Kyrie Irving ont galéré à vraiment trouver leur identité, la faute aux blessures, aux absences, aux polémiques et à l’instabilité chronique ayant caractérisé la franchise de Brooklyn lors de la campagne 2021-22 jusqu’au début de la saison actuelle. Mais ça y est, l’équipe new-yorkaise – sur 10 victoires consécutives et 14 en 15 matchs – a trouvé la bonne formule.

“On n’avait pas d’identité en début de saison. Mais au cours des dernières semaines, on a commencé à trouver cette identité. On aborde chaque match en se disant, ‘si on suit ce modèle et la structure que nous avons, ça se passera bien’, peu importe les hauts et les bas d’une rencontre. On sait ce qu’on veut faire quand on va sur le terrain.” – Kevin Durant, en conférence de presse après la victoire à Atlanta hier

Depuis que l’entraîneur Jacque Vaughn a pris les commandes de Steve Nash en tout début de saison, il a réussi à reformer un groupe où les joueurs jouent les uns pour les autres des deux côtés du terrain. C’est le jour et la nuit sur le plan collectif en comparaison au début de saison, où Brooklyn se faisait bouffer dans l’intensité et se reposait presque essentiellement sur le talent individuel de Kevin Durant et Kyrie Irving en attaque. Aujourd’hui, on a une équipe qui fait partie des plus redoutables de la NBA offensivement (115,5 points pour 100 possessions) tout en étant aux portes du Top 10 à l’efficacité défensive.

“Quand on va à la salle aujourd’hui, il n’y a que le basket qui compte et rien d’autre. Tout ce qui compte, c’est la manière avec laquelle on s’entraide, la manière avec laquelle on joue l’un pour l’autre.”

Les mots de Vaughn (via ESPN) soulignent non seulement le mindset de l’équipe actuelle, mais aussi l’absence de polémiques alors que les Nets nous ont habitués à des turbulences presque incessantes en marge des parquets. Cette stabilité enfin retrouvée puise notamment sa source dans la volonté du coach de simplifier au maximum les choses pour son groupe.

“Je suis une personne simple. J’ai essayé de garder les choses au plus simple. On a réduit un peu notre cahier de jeu. On reste simple dans ce qu’on fait. Cela permet aux joueurs de jouer de façon libérée. Je pense que c’est important si vous voulez que vos gars jouent dur.”

Dès les premières sorties des Nets sous Jacque Vaughn, on a senti une équipe de Brooklyn beaucoup plus cohérente et solide, cherchant au passage quelques belles victoires malgré plusieurs absents de marque (Kyrie Irving, Ben Simmons…). Cela a donné le ton pour la suite, cela a permis de regagner en confiance, et surtout de poser de bonnes bases ainsi que de nouveaux standards qui sont aujourd’hui au cœur de la très bonne dynamique des Nets.

“Je pense qu’on fait un bon boulot en matière de communication et de dialogue quand on arrive sur le banc. Jacque nous responsabilise. Depuis qu’il est coach il amène vraiment son ADN à l’équipe. Et nous les joueurs, on suit le plan de jeu.” – Kyrie Irving, via ESPN

Sources texte : House of Highlights / ESPN