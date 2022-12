All-Star Game 2023 : comment choisir chez les forwards à l’Est ?

Alors que les votes pour les titulaires du All-Star Game sont ouverts depuis maintenant quelques jours, certains choix pourraient être sujet à un grand dilemme chez les votants. C’est le cas chez les forwards de la Conférence Est, où quatre immenses stars pourraient postuler, mais seulement trois places seront attribuées. Focus sur le dossier des uns et des autres.

GIANNIS ANTETOKOUNMPO (Milwaukee Bucks)

28 ans – 6 fois All-Star – 31,2 points, 11,2 rebonds, 5,1 assists par match en 2022-23 – 22 victoires pour 12 défaites, 3e à l’Est

Sur le papier, le Grec présente peut-être le dossier le plus fourni. Alors qu’il n’a même pas encore la trentaine, le natif d’Athènes s’est déjà construit une legacy tellement solide que s’il décidait demain matin de délaisser la balle orange pour aller faire du triple saut (remarque il en fait déjà sur les parquets ce fou), ses accomplissements le placeraient d’ores et déjà parmi les plus grands joueurs de l’histoire de la Ligue. Deux MVP, dont un couplé d’un DPOY, un titre et un MVP des Finales, sans oublier un MIP qui rappelle sa progression fulgurante, cela vous classe une carrière. Cette saison encore, le numéro 34 de la franchise du Wisconsin continue d’assumer son statut et de porter sa team, ce qui est d’autant plus remarquable quand l’on sait que son premier lieutenant, Khris Middleton, a souvent manqué à l’appel sur blessure. Il est notamment sur les bases de sa meilleure moyenne en carrière au scoring. Le Greek Freak a toujours été titulaire lors de ses six participations au match des étoiles. Alors, stop ou encore ?

KEVIN DURANT (Brooklyn Nets)

34 ans – 12 fois All-Star – 30 points, 6,6 rebonds, 5,3 assists par match en 2022-23 – 23 victoires pour 12 défaites, deuxième à l’Est

Dans le fief de Biggie Smalls, la saison n’avait pas forcément démarré sous les meilleures auspices, puisque le numéro 7 des Nets nous avait gratifié, durant l’intersaison, de quelques simagrées pour nous faire comprendre qu’il avait du mal à digérer la poutine préparée par son coach canadien, et que leur collaboration ne pouvait plus durer. Le fils de la real MVP 2014 obtiendra finalement gain de cause après moins de deux semaines de compétition. Et là, miracle, la team désormais coachée par Jacque Vaughn paraît bien mieux lunée, occupant aujourd’hui un rang bien plus conforme à la qualité de son effectif, et restant surtout sur une série de 10 wins d’affilée, soit ni plus ni moins que la plus longue de toute la Ligue depuis le début de saison. Actuellement dans sa quinzième saison NBA, l’ancien joueur du Thunder et des Warriors ne semble pas ressentir le poids des années, et son jeu est toujours aussi beau à regarder (KD, KD, KD, can’t you see ? Sometimes your game just hypnotize me). Un argument en plus dans le dossier ?

JOEL EMBIID (Philadelphia 76ers)

28 ans – 5 fois All-Star – 33,7 points, 9,7 rebonds, 1,6 block par match en 2022-23 – 20 victoires pour 13 défaites, cinquième à l’Est

Parmi les quatre candidats du jour, le natif de Yaoundé, la capitale camerounaise, est sans doute celui qui a eu le plus gros retard à l’allumage. Annoncé comme un candidat MVP en début de saison, la star des Sixers a peut-être perdu gros dans la course au Michael Jordan Trophy après un début d’exercice poussif. Toujours est-il que le maire de Philly (bien encouragé en courtside par ses adjoints Kevin Hart et Meek Mill) a depuis trouvé son rythme de croisière, et ce sont ses adversaires qui en font les frais. Comme Giannis et KD, lui aussi a eu droit à sa petite winning streak des familles, avec une série de huit succès d’affilée au mois de décembre, dont une au MSG en guise de cadeau de Noël, pas mal non ? Embiid pourrait également compter un autre argument de taille – c’est le cas de le dire – dans son dossier, notamment pour les plus old-school des votants : c’est le seul pivot de métier dans la discussion pour une place de titulaire, ce qui pourrait encourager certains nostalgiques des 90’s à favoriser le Process dans leur vote.

JAYSON TATUM (Boston Celtics)

24 ans – 3 fois All-Star – 31,1 points, 8,1 rebonds, 4,1 assists par match en 2022-23 – 25 victoires pour 10 défaites, premier de la Ligue

Last but not least. Plus jeune que ses concurrents, JT n’a pas, à ce jour, la même legacy que ses adversaires directs. Mais cela pourrait bien changer dans les mois à venir, puisque l’ancien de Duke fait à ce jour office de favori dans la course au MVP, rien que ça. Et le changement a peut-être déjà commencé la saison dernière, puisqu’en Playoffs, les Celtics, menés par leur numéro 0, se sont offerts le scalp des Nets de KD et des Bucks du Greek Freak, sans oublier le Heat de Jimmy Butler, pour gagner le droit d’aller disputer les Finale face aux Warriors. Jeune ou pas, il va falloir l’admettre, l’homonyme de Channing fait bel et bien partie des grands messieurs de la Conférence Est, et même de la Ligue. Pour ne rien changer, une petite série de 17 victoires en 19 rencontres pour égayer le mois de novembre, ça fait toujours plaisir. Des stats individuels énormes, le meilleur bilan de la Ligue, pas de doute, ça aide pour une récompense en trois lettres. Et si, en attendant mieux en fin de saison, ses trois lettres étaient dans un premier temps ASG ?

Voilà, vous avez tous les éléments pour faire votre choix à présent. Vous n’avez plus qu’à remercier votre site préféré pour cette analyse d’Hexpert et vous rendre de ce pas sur l’appli NBA pour aller donner vos votes à Mason Plumlee, Bobby Portis et John Collins.