All-Star Game 2023 : comment choisir chez les guards à l’Ouest ?

Alors que les votes pour les titulaires du All-Star Game sont ouverts depuis maintenant quelques jours, certains choix pourraient être sujets à un grand dilemme chez les votants. C’est le cas chez les guards de la Conférence Ouest, où quatre grandes stars pourraient postuler, mais où seulement deux places seront attribuées. Focus sur le dossier des uns et des autres.

# STEPHEN CURRY (Golden State Warriors)

34 ans – 8 fois All-Star – 30 points, 6,6 rebonds, 6,8 assists par match en 2022-23 – 18 victoires pour 18 défaites, 10e à l’Ouest

Le meilleur shooteur de la meilleure famille de shooteurs de l’histoire de la balle orange ne part pas avec le meilleur dossier pour une place de titu à Salt Lake City en février prochain. La faute notamment au bilan collectif des Warriors, qui occupent actuellement la dernière place qualificative pour le play-in à l’Ouest avec un bilan tout juste à l’équilibre. La faute aussi à une vilaine blessure à l’épaule (ce qui n’est pas, vous en conviendrez, le plus pratique pour envoyer des bombes du parking), qui le prive de parquet depuis mi-décembre et pour encore minimum deux semaines. Mais Stephen Curry reste Stephen Curry, une légende parmi les meneurs, et tout simplement le meilleur sniper de l’histoire de la Ligue. N’oublions pas non plus qu’avant sa blessure et malgré les hauts et les bas de Golden State, il évoluait sur le plan individuel à un niveau de MVP. Suffisant pour vaincre la culture de l’instant et s’offrir un spot de titulaire au prochain match des étoiles ?

# LUKA DONCIC (Dallas Mavericks)

23 ans – 3 fois All-Star – 33,6 points, 8,7 rebonds, 8,8 assists par match en 2022-23 – 19 victoires pour 16 défaites, 7e à l’Ouest

L’exercice 2022-23 des Dallas Mavericks ne respire pas nécessairement la régularité, mais le Slovène fait tout pour porter les siens vers la victoire. Doncic enchaîne les performances de MVP, les cartons offensifs, les triple-doubles, et parfois tout ça en même temps. C’est en grande partie grâce à lui qu’une équipe composée de Reggie Bullock, Christian Wood, Spencer Dinwiddie, Dwight Powell ou encore Tim Hardaway Jr. (no disrespect hein, mais il est où le deuxième All-Star dedans ?) est aujourd’hui à la lutte pour le top 6 de sa conférence. Auteur notamment d’une performance historique cette semaine face aux Knicks, l’ancien joueur du Real Madrid n’oublie pas de rajouter quelques moments marquants pour alimenter son dossier, histoire de maximiser ses chances d’être titulaire au prochain All-Star Game. Pour rappel, l’an passé, Doncic avait vu Steph Curry et Ja Morant lui passer devant, Luka se contentant au final d’une place de remplaçant. Rebelote en 2023 ? Ou titularisation assurée pour le génie de Dallas ?

# JA MORANT (Memphis Grizzlies)

23 ans – 1 fois All-Star – 27,1 points, 6,3 rebonds, 7,8 assists par match en 2022-23 – 20 victoires pour 13 défaites, 3e à l’Ouest

Alors Ja, on est toujours “fine in the West” ? Pas sûr. Non seulement les Grizzlies ont récemment perdu face à des équipes de l’Ouest, mais il y a aussi une vraie concu pour une place de titulaire au All-Star Game. Cette déclaration qui a assez mal vieilli ainsi que le backlash qui s’en est suivi ne doit pas faire oublier la belle saison individuelle de Morant, qui guide actuellement Memphis sur le podium de la conférence. Bien sûr, l’ancien meneur de Murray State bénéficie du remarquable collectif des Grizzlies, magnifié par le non moins remarquable travail de son coach Taylor Jenkins, mais ne nous fourvoyons pas, le visage de cette équipe, ce n’est pas Santi Aldama, ni John Konchar, ni Brandon Clarke, mais bien le MIP 2022. Titulaire lors de son tout premier All-Star Game en carrière la saison dernière, Ja Morant pourra une nouvelle fois compter sur son jeu spectaculaire pour s’attirer les faveurs des votants.

# SHAI GILGEOUS-ALEXANDER (Oklahoma City Thunder)

24 ans – 0 fois All-Star – 31,5 points, 4,9 rebonds, 5,8 passes par match en 2022-23 – 15 victoires pour 19 défaites, 12e à l’Ouest

On sait que Shai Gilgeous-Alexander est en passe de jouer son tout premier All-Star Game en carrière, mais le fera-t-il en tant que titulaire ? Au vu de l’énorme campagne qu’il sort sous le maillot du Thunder, la question mérite d’être posée. Dans le Top 5 des meilleurs scoreurs NBA, joueur clutch au possible et leader d’une équipe d’Oklahoma City respectable cette saison, SGA est officiellement entré dans la catégorie “guard superstar”. Alors oui, il n’a pas la popularité d’un Stephen Curry. Il n’enchaîne pas les triple-doubles comme Luka Doncic. Il ne possède pas les qualités athlétiques de malade de Ja Morant. Mais qu’est-ce qu’il est fort avec un ballon de basket dans les mains, sans compter qu’il fait partie des rares joueurs NBA à tourner à plus d’un contre (1,1) et une interception de moyenne (1,7) par soir. Non franchement, d’un point de vue purement individuel, SGA peut regarder pratiquement n’importe qui dans les yeux cette saison.

Mention : Devin Booker

Voilà, vous avez tous les éléments pour faire votre choix à présent. Il ne vous reste plus qu’à aller sur l’appli NBA pour donner vos votes à Patrick Beverley et Luke Kennard.