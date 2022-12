Malgré son jeune âge, on sait désormais que Ja Morant compte parmi les plus grandes gueules de la NBA. Toujours là pour trashtalker les copains ou faire des déclarations qui font la une. La dernière ? C’était il y a pas moins d’une semaine, au sujet de la concurrence des Grizzlies. Les adversaires de Memphis semblent avoir reçu le message, et ont voulu donner tort au marsupial du Tennessee.

Jusqu’ici, toutes les déclarations passaient, avec le temps du moins. Top 5 meneurs de la Ligue ? Une évidence aujourd’hui. Top 2 backcourt en compagnie de Desmond Bane ? Dur à prouver après la blessure de ce dernier, mais le début de saison de la paire des Grizzlies donnait raison à Morant. Mais sortir qu’il n’y a “aucun concurrent à l’Ouest, seulement les Celtics” ? Naaah, sans preuve, y’a pas moyen Ja Ja. Morant a toujours fait suivre les actes aux paroles, et nul doute que lui et ses Grizzlies sont capables d’atteindre des sommets, mais en l’état ce genre de déclas a surtout le don d’échauffer les adversaires.

Ja Morant said, ‘I’m fine in the West,’ and the Grizzlies proceeded to lose back-to-back games to… 😬 The Warriors without Steph Curry and Andrew Wiggins

😬 The Suns without Devin Booker, Cam Payne, Cam Johnson, and Landry Shamet pic.twitter.com/HtEJUsIukN — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) December 28, 2022

Le bilan des Grizz depuis cette quote ? Une victoire et deux défaites, toutes les deux face à des équipes ambitieuses de la Conférence Ouest. Ah, le karma… Et c’est pas comme si Memphis s’était incliné dans le clutch time non plus : -14 à Golden State à Noël, et -17 face aux Suns mardi, alors même que les Warriors évoluaient sans Stephen Curry et Andrew Wiggins, et que Phoenix débutait sans Devin Booker. Ah, là, c’est sûr que ça fait tache.

Individuellement, on pourrait croire que Ja a assuré malgré les défaites, avec respectivement 36 et 34 pions plantés. Mais quelques travers reviennent pour Morant, notamment au niveau du shoot à distance où il tourne qu’à 33% cette saison. Pourtant, l’ancien numéro 2 de Draft s’entête à forcer derrière l’arc : 5/20 de loin au cours des deux défaites, il s’agirait de ne pas redonner aux équipes adverses l’idée de laisser à JaJa trois mètres d’espace à chaque possession, comme on pouvait le voir il y a deux ans. Autre problème à soulever : la gestion de la balle. Certes, l’usage rate du guard veut ça, mais avec 3,7 turnovers par match cette saison, Ja Morant fait aujourd’hui partie des cinq joueurs perdant le plus de ballons à travers la Ligue.

Bon, ne soyons pas alarmistes non plus. L’herbe est verte à Memphis, les barbecues sont allumés, les statues d’Elvis polies, et surtout les Grizzlies comptent parmi les trois meilleurs bilans de l’Ouest. 20 victoires pour 13 défaites, pour une équipe dont la moyenne d’âge du trio de tête (Morant, Bane, Jaren Jackson Jr.) n’atteint même pas les 24 ans, c’est une situation dont tout front office, coach, ou fan rêverait. Qui plus est, pour rester honnête, les hommes du Tennessee sont allés gifler les Suns de 25 points à Phoenix, deux jours après la déclaration de Ja Morant. Néanmoins, quand on veut l’ouvrir, c’est tous les jours qu’il faut assumer et avec des déclas pareilles, les Grizzlies de Ja resteront dans le viseur des médias et de leurs adversaires toute la saison.

Je crois vraiment, sincèrement, honnêtement, en toute transparence, qu’un paquet de joueurs ont vu l’interview où Ja Morant dit qu’il est tranquille à l’Ouest. Je crois pas que c’est passé comme ça vite fait sur les réseaux, « entre fans ». — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 28, 2022

Alors Ja, quelque chose à dire ? Un rétropédalage peut-être ? On doute fort de ça, car ce n’est pas dans le tempérament du meneur de Memphis. Et de toute façon, ce qui est dit est dit, et maintenant y’a plus qu’à assumer. Et au fond, ça n’est pas plus mal pour cette jeune bande. Reste à voir si le postériseur fou de Memphis tiendra le même discours après avril.