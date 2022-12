Dantesque, mémorable, irréalisable… Utilisez l’adjectif que vous voulez, ça ne suffira pas à qualifier le miracle qui a eu lieu dans l’American Airlines Center. La performance de Luka Doncic, d’une part, mais aussi et surtout cette remontada dans les dernières secondes du match, avec une stat folle à la clé.

Ça valait le coup de rester éveillé hier soir. Matchs de folie tout au long de la nuit, en particulier ce Mavs – Knicks. Et on pouvait voir venir l’intensité de cette rencontre. Si on n’a pas eu l’occasion de retrouver Jalen Brunson et Luka Doncic face à face – le premier nommé étant blessé – on a en revanche pu assister à une masterclass all-time de Luka Magic qui claque le premier triple-double en 60-20-10 de l’histoire. SOIXANTE. VINGT. DIX. Bordel de m*rde, mais qui est ce gamin ? Et en plus de tout ça, on a eu droit à une remontée all-time. Qui dit remontée all-time dit forcément aussi choke all-time, et pour ça qui de mieux que ces Knicks adorés ? On vous le demande.

NBA teams were 0-13,884 in the last 20 seasons when trailing by at least nine with 35 or fewer seconds remaining, per @ESPNStatsInfo. Luka Doncic and the Mavs pulled off a miracle. — Tim MacMahon (@espn_macmahon) December 28, 2022

Attendez, QUOI ? En effet, à 33 secondes de la fin du quatrième quart, les Mavs étaient encore menés de 9 points et tout semblait perdu. Et pour cause : lors des vingt dernières années, lorsqu’une équipe est menée de 9 points ou plus dans les 35 dernières secondes, le bilan en NBA était jusque-là de 0 victoire pour 13 884 défaites. Zéro, nada, rien, que tchi, en plus de treize mille matchs ! Luka entre dans l’histoire par la grande porte (non, on ne parle pas ici de la meilleure perf all-time en TTFL mais bien des records concrets du Matador).

Ceci est un vrai screen. Les Knicks ont perdu ce match. pic.twitter.com/2Gvked2GLM — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 28, 2022

Mais alors, que s’est-il passé ?

On commence évidemment par… eh non, un 3 de Christian Wood pour ramener Dallas à 6 longueurs. Sur la remise en jeu new-yorkaise, Luka parvient à arracher un entre-deux à Quentin Grimes. Au moment du tip, le Slovène récupère la balle, passe à Tim Hardaway Jr. qui envoie une saucisse sur l’avant de l’arceau. Mais Luka Magic est partout, et prend le rebond… et une impossible claquette/fadeaway (nous non plus, on ne savait pas que ça existait). And-1, le Wonder Boy va donc sur la ligne et ramène les siens à trois points. On envoie Miles McBride sur la ligne : 1/2. Temps mort Mavs, et remise en jeu de Luka, après cinq secondes pendant lesquelles on aurait tous eu le temps de faire un café, un tour aux toilettes, du shopping, un gosse… bref, la balle arrive dans les paluches de Spencer Dinwiddie, qui se dresse derrière l’arc : ficelle.

Mais New York compte encore un point d’avance avec 9,4 secondes au compteur et la balle… Faute de Dinwiddie, qui envoie à nouveau McBride aux lancers, cette fois pour un 2/2, et Dallas voit l’occasion de décrocher une prolongation. Mais Tom Thibodeau n’est pas né de la dernière pluie et envoie Grimes ceinturer Luka pour l’envoyer sur la ligne et ainsi ne pas risquer le 3 tant redouté. Premier lancer dedans, et pour la suite voyez plutôt :

EVERY ANGLE of Luka’s RIDICULOUS game-tying putback bucket 🎬😱 pic.twitter.com/zVJAAKVw19 — NBA (@NBA) December 28, 2022

Irréel. À l’image de ces 35 dernières secondes. Et pour l’anecdote insolite, selon Tim MacMahon d’ESPN, Luka… pensait qu’il avait gagné après son panier improbable. D’où la célébration, hmm, originale disons. Les Mavs tabasseront ensuite New York en overtime pour prendre une incroyable win, qui restera sans aucun doute longtemps dans les mémoires.

Une fin de match all-time, une performance individuelle all-time, bref, voilà une rencontre qui nous fournira des histoires à raconter aux enfants plus tard. Luka n’a pas encore 24 ans et pose déjà des dingueries pareilles, nan mais rendez-vous compte. Et si vous êtes fan des Knicks, on est désolés pour vous. Posez cette bouteille, tout va bien se passer…