Le 13 janvier prochain, les Spurs vont rencontrer les champions en titre de Golden State à l’Alamodome, stade de plus de 60 000 places où évoluait l’équipe de San Antonio entre 1993 et 2002. Un moment phare pour la franchise texane, qui tentera d’établir un nouveau record d’affluence en NBA. 50 000 billets ont déjà été vendus.

50 000 billets vendus, mais 12 047 qui doivent encore trouver preneur.

Pourquoi 12 047 ? Car c’est le nombre de personnes supplémentaires qu’il faudra à l’intérieur de l’Alamodome de San Antonio pour battre le record d’affluence NBA (hors All-Star Game) établi le 27 mars 1998 à Atlanta. Ce jour-là, lors de la rencontre entre les Hawks et les Chicago Bulls de Michael Jordan, 62 046 fans se trouvaient effectivement à l’intérieur du Georgia Dome.

Pour rappel, les Spurs sont aujourd’hui dans leur 50e saison NBA, et cette rencontre du 13 janvier prochain à l’Alamodome fait partie des initiatives prises par la franchise de San Antonio pour commémorer cet anniversaire. N’oublions pas que c’est dans ce lieu que l’équipe texane a joué lorsqu’elle a remporté son premier titre de champion en 1999 avec Tim Duncan, David Robinson et Gregg Popovich. C’est également dans ce lieu que s’est déroulée l’une des actions les plus importantes de la franchise la même année, avec le fameux shoot de Sean Elliott (actuel commentateur des Spurs) qui prendra le nom de “Memorial Day Miracle”.

Tout ça pour dire que de nombreux souvenirs vont remonter à la surface quand San Antonio et Golden State s’affronteront dans deux semaines. Au milieu d’une campagne 2022-23 où les fans des Spurs n’attendent pas grand-chose d’autre que le first pick de la prochaine Draft, il faut ce genre d’événement pour garder la fanbase active, et visiblement elle est prête à répondre à l’appel malgré les défaites et des Warriors qui débarqueront probablement sans Stephen Curry.

12 047 places à vendre, allez encore un petit effort !

Source texte : Spurs