Lors de la victoire des Celtics la nuit dernière face aux Rockets, Jayson Tatum et Jaylen Brown ont – pour la sixième fois en 2022-23 – dépassé tous les deux la barre des 30 points dans un même match. Une performance qui les classe à côté de certains des plus grands duos de scoreurs all-time. Focus.

Face à Houston donc, ce sont au total 77 points qui ont été marqués en combiné par les Jay Brothers (39 points par Jaylen, 38 par Jayson). On est certes loin de la performance réalisée par les Philadephia Warriors en 1962, lorsque Al Attles – 17 points ce soir-là – avait pu compter sur l’aide de son lieutenant Wilt Chamberlain pour atteindre 117 points à eux deux, mais cela reste tout de même une performance notable pour le duo magique de Boston.

Surtout, c’est la sixième fois de la saison que les deux All-Stars marquent chacun 30 points ou plus dans la même rencontre. Et tout cela avant le 1er janvier, ce qui les place au niveau de Stephen Curry et Kevin Durant chez les Warriors en 2018, d’Alex English et Kiki Vandeweghe avec Denver en 1983, et à une longueur de Pete Maravich et Lou Hudson avec Atlanta en 1973, qu’ils auront une dernière occasion d’égaler en cette fin d’année civile, face aux Clippers ce vendredi.

Cette saison, Jayson Tatum et Jaylen Brown tournent ensemble, tenez-vous bien, à 58,1 points de moyenne ! Aucun duo en NBA ne fait mieux durant l’exercice en cours, pas même la paire des Nets Kevin Durant et Kyrie Irving (56 points). Et surtout, les deux stars des Celtics scorent de façon homogène. La moyenne de points de Jayson Tatum n’est supérieure que de quatre unités à celle de Brown (31 contre 27), loin, par exemple, des 11 points qui séparent Joel Embiid de James Harden (33 contre 22) aux Sixers. À l’échelle de l’Histoire, garder une telle moyenne tout au long de l’exercice en cours placerait les Jay Brothers dans le top 10 des duos les plus prolifiques sur une saison, au niveau de Jerry West et Elgin Baylor avec les Lakers en 1964-65 (58,1 points), et au-dessus de Shaquille O’Neal et Kobe Bryant sur l’ensemble de leurs saisons à Los Angeles. De quoi retourner la veste de certains observateurs qui se posaient la question de la viabilité de cette doublette la saison dernière.

Tatum asked about how the Jays are putting up numbers comparable to MJ and Pippen: “Last year y’all wanted to trade one of us, now you’re saying Mike and Scottie. We’re not as bad as you said but we’re not as good as Mike and Scottie.” — Jared Weiss (@JaredWeissNBA) December 28, 2022

Puisqu’il est question ici de comparaison avec Michael Jordan et Scottie Pippen, duo d’extérieurs all-time s’il en est, on n’ira pas jusqu’à affirmer que le duo des Celtics est au-dessus, mais sachez tout de même que Pippen n’a jamais dépassé les 21 points de moyenne aux côtés de MJ (certes à une époque où la pace n’avait rien à voir avec celle d’aujourd’hui, et dans un rôle différent de Jaylen). Allez, continuons avec les comparaisons, dans l’histoire plus récente cette fois-ci. Tatum et Brown, ça score plus que Kevin Durant et Stephen Curry dans la dynastie Warriors (53,3), et presque autant que James Harden et Russell Westbrook (61,4 points) lors de leur explosive année de collaboration en 2019-20 à Houston. La différence avec ces derniers, c’est que Boston est en tête de la NBA aujourd’hui avec plus de 71% de victoire cette saison…

Sur le plan du scoring, on le voit, les Jay Brothers sont sur le chemin d’un exercice 2022-23 assez exceptionnel. Après des Finales perdues en 2022, Tatum (24 ans) et Brown (26 ans) pourront-ils concrétiser tout ceci avec une bague dans un futur proche ?

