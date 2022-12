Bon sang que le temps passe vite. À San Francisco pas plus lentement qu’ailleurs, et les tauliers de la dynastie Warriors sont tous dans leur trentaine, bien attaquée pour certains même. Quel avenir pour le trio magique ? Steph Curry va-t-il se reconvertir en arroseur automatique ? Draymond Green sera-t-il agent de sécurité ou forain ? Klay Thompson deviendra-t-il un maître zen ? Steve Kerr a son avis sur la question.

Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green approchent doucement mais sûrement des dernières années de leur carrière NBA. Des carrières évidemment liées par la dynastie Warriors, mais rien ne nous dit que la suite sera la même pour les trois larrons.

L’entraîneur de Golden State Steve Kerr voit par exemple un avenir très différent pour ses trois joueurs. Celui dont la reconversion fut largement réussie (4 fois champion NBA en tant que coach après 5 titres en tant que joueur) a sorti sa boule de cristal pour Dubs Talk, l’émission de NBC Sports dédiée aux Warriors.

Where will Steph Curry, Draymond Green and Klay Thompson all be in 20 years? Here’s Steve Kerr’s guess pic.twitter.com/XMjLcwBfjm — Dalton Johnson (@DaltonJ_Johnson) December 27, 2022

“Draymond va coacher en NBA. Il va d’abord passer à la télé après sa retraite, avec un grand succès, mais ça finira par l’ennuyer et la compétition lui manquera donc il ira coacher. Steph ira jouer le Senior Tour au Golf, et Klay naviguera autour du monde sans que personne ne sache où il est.”

Le portrait semble au moins vraisemblable. Commençons par le premier nommé. Draymond Green futur coach NBA ? Eh bah… c’est pas déconnant, sous réserve d’engager un ou plusieurs assistants qui l’empêcheront de mettre des patates à ses joueurs à l’entraînement (surtout si Jordan Poole est dans le roster) ou de rentrer sur le terrain à chaque action pour rouspéter sur les arbitres. Ces problématiques écartées, le Dray pourrait en effet faire un excellent coach à travers son intelligence de jeu, lui qui en plus aime prendre des jeunes joueurs sous son aile. On l’a vu lors des dernières saisons, avec James Wiseman et Jonathan Kuminga notamment.

Concernant le Chef Curry, là aussi on tient une piste intéressante et plus que crédible, bien que pas tellement dépaysante. Bah ouais, mettre une balle dans un petit trou circulaire et depuis un point très éloigné ne devrait pas trop le changer de ses habitudes depuis 2009. Le Tiger Woods du basketball – en plus monogame – est un vrai passionné du green (pas celui avec qui il partage son vestiaire depuis dix ans, hein). On avait notamment vu, pas plus tard que cet été, le Baby-Faced Assassin faire étalage de son formidable swing avec un coup de 97 yards, record de distance battant de loin son shoot face aux Grizzlies en 2019…

STEPH CURRY FROM 97 YARDS! BANG BANG. OH WHAT A SHOT FROM CURRY. pic.twitter.com/QTGTBIQGS4 — chan0.eth (@chanodesigns) July 8, 2022

Et enfin le cas Klay Thompson. Plus atypique, certes, mais l’idée colle tellement au profil de Killa Klay. Discret, serein, sans caméras partout… On imagine forcément Thompson dans ce rôle, son chien en quartier-maître, d’autant que celui que certains surnomment Sea Captain possède d’ores et déjà son propre bateau, et on ne parle pas de rachat du Banana Boat de BronBron et CP3. Non non, un vrai bateau de pêche, qui a permis au sniper des Warriors de prendre du repos loin de l’agitation de la NBA pendant sa blessure.

Bon, on tient trois scénarios de film en 30 secondes d’interview, plutôt efficace le Steve Kerr. Si on résume bien, les anciens des Warriors sont donc composés du futur Coach Carter, du héros du prochain Space Jam (avec le golf à la place du baseball de son Altesse MJ) et de Capitaine Cook. Et une fois les tablettes du head coach (le vrai cette fois) posées, il s’agira de prendre la barre pour faire swinger tout ça et ramener la Dub Nation à bon port en fin de saison.