Lors de la victoire face aux Spurs la nuit dernière, le joueur du Thunder Josh Giddey est devenu à l’âge de 20 ans et 78 jours le deuxième plus jeune joueur all-time, derrière LeBron James, à compiler des totaux de 1000 points, 500 rebonds et 500 passes décisives en carrière. Un bel accomplissement pour le sophomore.

Au moment de son arrivée dans la Grande Ligue lors de la Draft 2021, on louait justement chez l’ancien joueur des Adelaide 36ers (Australie) sa polyvalence, sa capacité à être influent dans plusieurs domaines du jeu. En cette première moitié de sa saison sophomore, force est de constater que l’Australien répond aux attentes à ce niveau, puisque n’être devancé que par LeBron James dans ce genre de classement n’a absolument rien de déshonorant. Surtout que le natif de Melbourne devance tout de même un certain Luka Doncic, pourtant auteur d’une arrivée fracassante en NBA et également réputé pour sa polyvalence.

Via @ThunderPR: Josh Giddey is the second youngest player (20 years and 78 days) to reach 1,000 points, 500 rebounds, 500 assists, behind only LeBron James (19 years and 326 days old.) — Royce Young (@royceyoung) December 28, 2022

Toutefois, il convient de pondérer cet accomplissement au regard de plusieurs éléments. Josh Giddey est né au mois d’octobre 2002, a fait ses débuts en NBA à 19 ans et 10 jours. À titre de comparaison, Doncic, au même âge, jouait encore au Real Madrid et était à quelques mois d’être drafté.

À l’échelle de l’histoire de la Grande Ligue, Giddey bénéficie tout particulièrement de cette entrée en NBA dès 19 ans, la plupart des références du jeu all-around telles que Magic Johnson, Jason Kidd ou encore Oscar Robertson ayant fait leurs débuts chez les pros à 20 ans passés, voire 21 ou 22 ans. Même plus proches de nous, des joueurs comme Chris Paul et Russell Westbrook ont fait deux ans de fac avant de débuter dans la Ligue à 20 ans révolus.

Il y a bien sûr eu l’époque des lycéens qui sautaient la case NCAA pour venir directement en NBA (Kevin Garnett, Tracy McGrady, Kobe Bryant…), mais la plupart d’entre eux – à la notable exception de LeBron James – payaient dans un premier temps leur manque d’expérience dans un tel environnement. Giddey, à l’inverse, n’en était pas à ses débuts chez les pros au moment d’arriver dans la Grande Ligue, puisqu’il avait déjà pu se confronter à la NBL, le championnat de son pays natal réputé très formateur pour les jeunes joueurs.

Si la performance de Josh Giddey est donc à relativiser, elle n’en reste pas moins à signaler. Elle n’annonce peut-être pas une future star de la NBA mais elle confirme en revanche un talent réel et une capacité à être un contributeur polyvalent et solide pour l’avenir du Thunder.

Source texte : Thunder