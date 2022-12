Ja Morant n’est pas connu pour ranger sa langue dans sa poche quand on lui demande de donner son avis sur la météo, la cuisson d’un steak ou encore les meilleurs backcourts de la Ligue. Nouvel exemple avec cette décla aux airs de punchline, à tous ceux qui douteraient encore de la confiance en soi du garçon.

Quand il a déclaré il y a maintenant plus d’un an qu’il était un Top 5 meneur de la Ligue, on a un peu – beaucoup – ricané. Aujourd’hui ? On ose à peine assumer être de ceux qui ricanaient. En début de saison Ja Morant embrayait en mettant son collègue Desmond Bane dans la boucle, assurant que les deux hommes formaient le meilleur backourt de NBA (“on est dans le Top 2 et on est pas deuxièmes). Aujourd’hui ? Les blessures sont peut-être le seul frein à une nouvelle vérité… Deux exemples qui prouvent à quel point le meneur des Grizzlies a la langue bien pendue mais, surtout, qu’il semblerait que le gamin soit du genre très doué pour assumer après avoir parlé. La dernière de ses déclas ira peut-être dans ce sens, en tout cas le ton est donné :

Malika Andrews: “Who do you look at around the league as you’re studying and say, ‘We’re gonna have to run through them?'” Ja Morant: “Celtics” Malik Andrews: “No one in the West.” Ja Morant: “Nah. I’m fine in the West.” (h/t @_Talkin_NBA ) pic.twitter.com/Y9Iy0NfmnZ — NBACentral (@TheNBACentral) December 21, 2022



Pour la faire courte et sans tomber dans la traduction littérale ? En gros Ja Morant cite les Celtics comme des concurrents sérieux, et quand Malika Andrews lui fait remarquer qu’il n’a cité personne à l’Ouest… Ja Morant confirme qu’il n’a pas l’air de craindre qui que ce soit dans sa Conférence. Les Clippers, les Suns, les Pels, les Nuggets c’est de l’eau, les Lakers, les Mavs et les Warriors c’est des barres, et Ja Morant nous fait donc une nouvelle démo de confiance, avec ce sourire de sale gosse qui le caractérise si bien et qu’on apprécie tant dans la famille des trashtalkers.

La suite de cet épisode ? Pas avant le printemps évidemment. Comme d’habitude Ja a parlé, est-ce que, comme d’habitude, Ja va… assumer ?