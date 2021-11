Preview Suns – Warriors : un superclash au sommet entre les deux meilleures équipes de la Ligue

Alors que les citoyens de l’Arizona sont habituellement plus habitués aux tempêtes de sable, cette nuit, c’est un tsunami qui pourrait bien venir mettre le boxon en ville. Son origine ? Le choc entre les deux plaques sismiques les plus chaudes du pays : les Phoenix Suns et les Golden State Warriors. Ne cherchez pas, la NBA ne peut pas nous offrir un meilleur duel que ce choc-là. Les deux meilleurs équipes, deux attaques folles, des joueurs incandescents… On fait le tour, on fait le tri !

Première fois que deux équipes avec a minima 85% de victoires et 7 succès consécutifs s’affrontent, cela valait bien une petite preview !

L’histoire est un cycle qui se répète et les Warriors ne vous diront pas le contraire. Après avoir dominé la Grande Ligue les potes du Chef Curry ont connu deux dernières saisons compliquées suite au départ du serpent et les blessures de vous savez qui. Mais voilà, cette année Steph est incandescent, Draymond Green est redevenu le vilain préféré de ton vilain préféré, Andrew Wiggins joue au basket et les role players comme Jordan Poole et Gary Payton II font un travail incroyable. Résultat des emplettes, Golden State est la meilleure équipe de la Ligue avec 18 victoires pour 2 défaites. Juste derrière eux l’on retrouve… les Suns, comme c’est étrange. Une équipe de Phoenix qui n’a plus perdu un seul match depuis le 28 octobre dernier contre Sacramento. Oui, cette phrase est complètement lunaire.

Les enfants de Chris Paul possèdent donc un bilan de 17 victoires pour 3 défaites et restent sur une série folle de seize victoires d’affilée. Draymond Green nous grogne que ses Warriors en sont quant à eux à sept, dont une dernière en mode récital à Los Angeles, et qu’ils comptent bien bouffer du cactus pour passer à huit. Évidemment, ce soir il y aura un perdant mais bien malin – donc pas Draymond Green – qui peut dire quelle armée verra sa série s’arrêter. Aux premiers rangs des deux escouade l’on trouve des chefs de guerre bien reluisants. Voyez par vous-même, avec d’un côté Stephen Curry et ses 28,6 pions, 5,8 rebonds et 6,8 assists. Et de l’autre, Devin Booker et ses 23,9 points de moyenne avec en prime 5,1 rebonds et 4,7 assists. Le Golden Boy de Phoenix s’appuie sur l’intemporel en personne sur le poste 1 : Chris Paul. À 36 ans, le bougre ne bronche pas et est toujours aussi fort : 14,5 points, 4,1 rebonds et 10,1 assists de moyenne, ce qui fait de lui le meilleur passeur de la Ligue. Benjamin Button ou Chris Paul, appelez le comme vous voulez mais le pote du King est toujours au rendez-vous. Ce soir, ne serait-ce pas l’occasion de voir les deux meilleurs meneurs de la Ligue en action ?

Tuesday’s Warriors-Suns matchup will be the first in NBA history in which both teams enter with a win pct of at least .850 AND each on at least a 7-game win streak. It will also be the fifth matchup with a combined win pct of at least .875 in NBA history (min. 20 games). pic.twitter.com/wBQbikGGWR — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 30, 2021

C’est le moment de faire plaisir aux fans de statistiques et à ceux qui aiment se la péter en public : les Suns sont la quatrième attaque de NBA avec 112,6 points marqués tandis que les Warriors sont la deuxième armada offensive du pays (114 pions par match). Deux attaques de feu qui vont se heurter à… deux défenses de fer. Les petits gars de la Baie sont les meilleurs en la matière (100,4 points encaissés), tandis que les Cactus squattent le huitième siège de ce domaine (105 points). Peu d’espace d’un côté comme de l’autre, mais l’on sait bien que Devin Booker et Steph Curry sortiront les lance-flammes pour se faire de la place. Et on peut dire qu’ils sont bien chauds en ce moment. Sur les trois derniers matchs, Booker tourne à 32,3 points de moyenne à 55,6% de la buvette. Qui vient de souffler « meilleur arrière de la Ligue » ? Mais assez parlé des têtes d’affiches et ce soir un paquet de joueurs pourraient jouer les facteurs X : Jordan Poole, Andrew Wiggins, Cameron Payne, Deandre Ayton… Rien ne sert d’aller plus loin et on va gentiment se serrer la main, faire un thermos de café et se donner rendez-vous à 4h du mat cette nuit pour le feu d’artifice.

Tout le monde le sait, ce match est une affiche incroyable et c’est surtout un duel pour la première place de la Conférence Ouest et le meilleur bilan de la Ligue. Mais savez-vous ce qui est le plus fou ? C’est tout simplement qu’on aura une double dose de Suns – Warriors avec une revanche déjà programmée samedi à 4h du mat.