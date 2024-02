Game winner : le tir de Stephen Curry à 3-points contre les Suns, ce mec est FOU !

C’est l’action de la nuit ! Au terme d’un match ultra serré entre Suns et Warriors à San Francisco, c’est MONSIEUR Stephen Curry qui a eu le dernier mot. 110-112 pour Phoenix, remise en jeu. Et ÉNORME 3-points à un mètre derrière l’arc signé du Chef, son plat signature. Une action magnifique !

Ce Warriors – Suns avait tout pour être un bon match de basket. Il aura désormais l’étiquette d’un “grand” match. Non pas que le contenu global de la rencontre nous ait marqué durablement l’esprit d’une manière ou d’une autre. Un bon match serré avec un money time, cela arrive assez fréquemment. Ce qui arrive un poil moins souvent, en revanche, c’est quand un grand joueur se sublime et fait passer un “bon match” dans la catégorie “match dont on se souviendra”.

Ce grand joueur, c’est Stephen Curry. Sa ligne ce soir ? Très correcte (30 points, 9 rebonds, 6 passes à 9/16 à 3-points) mais très loin des 60 points qu’il a pu aligner il y a quelques jours contre Atlanta. Alors, pourquoi a-t-il rendu ce match spécial ? Arrêtons de parler, regardons les images.

STEPH CURRY DAGGER. UNREAL 😱 pic.twitter.com/fpOpnYcfVJ

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 11, 2024

110-112 pour les Suns. Kevin Durant (24 points) et Devin Booker (32 points) n’ont tous deux tiré qu’à 2/8 à 3-points, mais leur équipe est en tête et sauf dinguerie, va l’emporter. Il reste une poignée infime de temps (3,3 secondes) pour prendre la rencontre. Golden State a quand même un avantage : le meilleur shooteur de tous les temps est dans l’équipe.

Stephen Curry récupère tant bien que mal la passe compliquée de Brandin Podziemski, a sans doute une vision d’OKC-Warriors de 2016, et dégaine sans attendre un tir pas loin d’un mètre derrière l’arc. BANG ! Le Chase Center bascule dans la folie, les joueurs de PHX sont tous abasourdis. Le Chef vient de leur servir son plus grand délice, un game winner longue portée. Kevin Durant a certainement des souvenirs sombres dans l’esprit, sa première réaction est de sourire comme le gars qui sait qu’il vient de ramasser un tir de fou malade.

Les Dubs retrouvent un bilan positif (25-25) pour la première fois depuis le 25 décembre. Un cadeau de Noël tardif mais particulièrement apprécié de Steph donc, à toute la planète basket. De quoi passer un bon dimanche, assurément !