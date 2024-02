Kyle Lowry va s’engager chez les Sixers !

Kyle Lowry a enfin trouvé une équipe ! Après avoir accepté un buy out (attendu) avec les Hornets, il s’engagera dans les prochains jours avec les Sixers. Un plus d’expérience à prix très malin, et le retour de l’association Nick Nurse – Kyle Lowry. Sur les terres d’où le meneur est originaire. Retour à la maison.

Le buy out de Kyle Lowry n’était qu’une question d’heures, de jours. Inconcevable que les Hornets conservent le joueur, doté d’un gros salaire et d’ambitions sportives bien plus élevées que celles de Charlotte. C’est désormais chose faite, à en croire Adrian Wojnarowski et ESPN. Il signera un contrat de 2,8 millions de dollars. Le minimum, un prix qui arrangera fortement les Sixers, qui terminent donc de se renforcer sur la ligne extérieure avec le recrutement de Buddy Hield jeudi dernier, lors de la trade deadline.

Charlotte Hornets G Kyle Lowry has agreed on a contract buyout, clearing the way for him to sign with the Philadelphia 76ers upon clearing waivers, Mark Bartelstein of @PrioritySports tells ESPN. pic.twitter.com/gfGDln0lJ0

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 11, 2024

S’il n’a pas convaincu à Miami cette saison – raison pour laquelle le Heat l’a d’ailleurs transféré – Kyle Lowry reste un joueur expérimenté, champion NBA en 2019. Pour encadrer le vestiaire des Sixers en l’absence de Joel Embiid (blessé, potentiellement jusqu’aux Playoffs) sa présence est plus que bienvenue. Le contrat dure jusqu’à la fin de la saison.

Il n’arrive pas en terre inconnue : son coach chez les Raptors, Nick Nurse, est à la baguette à Philadelphie. L’entente est déjà assurée entre les deux hommes. Niveau fans ? Lowry est originaire du nord de la ville. Nul doute qu’il trouvera un public à fond derrière lui.

Source : ESPN, Adrian Wojnarowski