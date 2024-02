Les Sixers, toujours sans Joel Embiid, ont été défaits par des Knicks plus solides et complets. Toutefois, une bonne nouvelle a sauvé la nuit du côté de Philadelphie, les débuts de “l’enfant” de la ville, Kyle Lowry.

Box-score complet de la rencontre

À 37 ans et pour vraisemblablement terminer sa carrière, Kyle Lowry s’est offert un dernier défi, là ou tout à commencé. Le meneur au fessier proéminent est né à Philadelphie, y a grandi et n’a quitté la Pennsylvanie qu’au moment de son entrée en NBA après avoir évolué pendant deux saisons à l’université de Villanova.

Alors, après avoir été relâché par les Charlotte Hornets, Kyle Lowry n’a pas hésité bien longtemps pour choisir sa nouvelle équipe. Jouer pour le coach qui l’a mené jusqu’au titre avec les Raptors, dans la ville qui l’a vu naître était une proposition qui ne se refuse pas.

Pour ses débuts sous le maillot des Sixers, le meneur n’a pas démérité. 11 points, 5 rebonds et 4 passes décisives en 25 minutes sur le parquet. Un impact qui n’a pas empêché la défaite des siens face aux New York Knicks sur le score de 110 à 96.

Ovation du public des Sixers pour Kyle Lowry, qui fait ses débuts à Philly ! pic.twitter.com/rJOM2QF6Vt

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 23, 2024

Kyle Lowry a aussi reçu un beau comité d’accueil de la part de Jericho Sims. L’intérieur de New York a sans le vouloir mis un coude dans la tronche du joueur de 37 ans obligeant ce dernier à finir la rencontre avec un pansement sur le front.

Mais en l’absence de Joel Embiid, la marche était un petit peu haute face à la franchise de la Big Apple, quatrième de la Conférence Ouest.

Les nouveaux de l’effectif des Knicks ont fait la différence ce soir et ont montré pourquoi beaucoup estiment que New York s’est amélioré à la Trade Deadline. Bojan Bogdanovic a inscrit 22 points en 23 minutes en sortie de banc et Precious Achiuwa a parfaitement remplacé un Julius Randle absent avec 18 points et 11 rebonds dans la raquette.

La première victoire de Kyle Lowry attendra et le calendrier des Sixers ne va pas aller en s’améliorant. L’équipe de Nick Nurse accueillera les Cavaliers, les Bucks avant de se rendre à Boston lors des trois prochains matchs de la franchise. Un vrai test quelques mois avant les Playoffs.