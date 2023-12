Kelly Oubre Jr. de retour la semaine prochaine chez les Sixers

Absent des parquets depuis début novembre, lorsqu’il a été percuté par un véhicule dans les rues de Philadelphie, Kelly Oubre Jr. devrait reprendre la compétition la semaine prochaine.

Cela fait déjà trois semaines depuis la dernière apparition de Kelly Oubre Jr. sur un parquet NBA. En convalescence pour des douleurs aux côtes suite à son accident, l’ailier se remettait petit à petit à la salle d’entrainement. Selon Shams Charania, l’attente est presque terminée pour Oubre, qui devrait retrouver les matchs la semaine prochaine. Soit lors du déplacement à Washington mercredi, soit pour la réception des Hawks vendredi.

After suffering a fractured rib on Nov. 11, Philadelphia 76ers forward Kelly Oubre Jr. is targeting a return to action next week, sources tell @TheAthletic @Stadium. There is a chance Oubre plays as soon as Wednesday at Wizards. The 76ers also host Atlanta at home next Friday. pic.twitter.com/hTyYMY0TCx

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 30, 2023

Avec 16 points et 5 rebonds de moyenne avec un très propre 38% de loin, Kelly Oubre Jr. avait été l’une des belles surprises du début de saison à Philadelphie. Que ce soit avec les titulaires ou les remplaçants, l’ailier était devenu l’un des hommes de base de Nick Nurse. On remarque d’ailleurs que depuis sa blessure, les Sixers ont plus de mal à enchainer. Philly avait un bilan de 7 victoires et 1 défaite lorsqu’Oubre a rejoint la touche. Depuis ? 5 victoires pour.. 5 défaites et les voilà désormais quatrième de la Conférence Est.

Source texte : The Athletic