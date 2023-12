Hier, le fiston de LeBron James – Bronny – a officiellement reçu le feu vert des médecins pour reprendre la compétition avec l’université d’USC, lui qui avait été victime d’un arrêt cardiaque cet été. On ne sait pas encore pour quel match il sera de retour sur les parquets mais une chose est d’ores et déjà certaine : LeBron sera en tribunes.

“La famille avant tout.”

Voilà ce qu’a déclaré LeBron James après la rencontre des Lakers cette nuit à Oklahoma City. Interrogé sur le futur retour à la compétition de son fils Bronny, le King a été très clair sur ses priorités :

“Je l’ai déjà dit à mes coéquipiers, s’ils jouent (Bronny et ses copains d’USC) le même jour que nous (les Lakers), je les retrouverai pour le match suivant. Je dois vraiment voir le premier match de Bronny, quand il sera prêt à jouer.”

D’après ESPN, Bronny devrait pouvoir s’entraîner à partir de la semaine prochaine après avoir passé un dernier test avec le staff d’USC. Quand pourra-t-il participer à ses premiers matchs ? Aucune date n’a été fixée pour l’instant mais ça pourrait être entre mi-décembre et début janvier.

L’équipe d’USC que Bronny James va retrouver a des matchs prévus le 10 (vs Long Beach State), 17 (à Auburn), 19 (à Alabama State), 28 (à Oregon) et 30 décembre (à Oregon State). Pratiquement que des matchs en déplacement donc, avant trois rencontres à domicile lors de la première quinzaine de janvier (le 3, le 6, et le 10). Parmi toutes ces dates, il y en a trois où les Lakers de LeBron possèdent également un match au programme : le 28 décembre contre Charlotte, le 30 à Minnesota, et le 3 janvier contre Miami. C’est donc théoriquement possible que le King rate l’une de ces confrontations.

Mais en attendant d’en savoir plus, LeBron, Bronny et tout le reste de la famille James veulent surtout savourer cette grande nouvelle, plutôt que de se projeter vers l’avenir.

“C’est un grand moment de fierté” a ajouté LeBron. “Notre famille est très excitée pour Bronny. […] Cela fait 12 semaines qu’il travaille pour ça. Le fait de recevoir le feu vert pour pouvoir faire ce qu’il aime, pour retrouver ses coéquipiers et remettre un maillot, c’est très gratifiant.”

