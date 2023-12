Déjà pas épargnés par les blessures, les Pelicans voient désormais Larry Nance Jr. rejoindre l’infirmerie pour minimum un mois. L’ailier-fort souffrirait d’une fracture des côtes.

On se réjouissait de voir enfin l’infirmerie des Pelicans se vider mais ça semblait trop beau pour être vrai. Après avoir récupéré C.J. McCollum et bientôt Trey Murphy III, NOLA vient de perdre Larry Nance Jr.. L’intérieur du Bayou aurait réaggravé une fracture aux côtes et il devrait manquer 4 à 6 semaines de compétition selon Andrew Lopez d’ESPN.

Pelicans say today that Larry Nance Jr. re-aggravated his right rib fracture and is expected to miss approximately 4-6 weeks.

— Andrew Lopez (@_Andrew_Lopez) November 30, 2023

Larry Nance Jr. a disputé 14 matchs cette saison pour les Pelicans (sur 19 possibles), tournant à 3,5 points et un peu plus de 4 rebonds de moyenne. Si ses stats ont bien baissé par rapport à la saison passée, il restait un back-up de qualité pour Jonas Valanciunas au poste 5 avec ses qualités défensives et son intelligence de jeu. Il est aussi l’un des joueurs les plus expérimentés du vestiaire Willie Green. Il faudra donc attendre 4 à 6 semaines pour revoir NOLA au complet, en espérant que personne d’autre ne se casse quelque chose d’ici-là..

Source texte : ESPN