Les Pelicans, déjà privés de Zion Williamson depuis quelques semaines, vont devoir faire sans Larry Nance Jr. et Jose Alvarado, également blessés. Des nouvelles peu rassurantes qui arrivent alors que la Nouvelle Orléans se remet encore d’un début d’année 2023 cauchemardesque.

Si l’infirmerie de la Nouvelle Orléans avait pris l’habitude de servir de foyer d’accueil à Zion Williamson, elle n’avait pas vu venir la vague d’éclopés qui s’abat en ce moment sur la Louisiane. Récemment, Larry Nance Jr. et Jose Alvarado ont rejoint la liste des blessés, ont ainsi annoncé les Pels dans une update du staff médicale. Souffrant respectivement d’une blessure de fatigue au tibia droit et d’une entorse de la cheville, les deux larrons devraient être réévalués d’ici 2 à 3 semaines.

Alors que les Pelicans avaient formidablement bien démarré la saison, l’équipe enchaîne les défaites depuis la blessure de leur intérieur dominant Seulement 13 victoires pour 20 échecs en l’absence de Zanos, dont une horrible série de 10 gifles d’affilée en janvier. Et malgré un mois de Chandeleur qui s’annonçait comme un retour aux affaires, avec 4 victoires en 5 matchs en début de mois, New Orleans semble avoir repris ses mauvaises habitudes. Avant-hier, une nouvelle défaite face au Magic, la quatrième en dix jours, place désormais les Oisillons aux portes du play-in.

Certes encore proche de la sixième place, il serait néanmoins plus sage pour les Pels de regarder derrière : les Blazers, les Lakers et le Thunder, tous les trois dans un mouchoir de poche, ne sont ainsi qu’à un match et demi de la bande à Willie Green. Ce dernier aura la lourde tâche de devoir s’ajuster avec l’effectif disponible pour sortir son équipe de ce pétrin. On lui souhaite bonne chance et sachez pour finir que, fun stat, seul Jonas Valanciunas n’as pas manqué de match cette saison en Louisiane…

Ce soir, les Pelicans sont justement en déplacement à Portland, dans un match qui compte double pour eux comme pour les Blazers. Et Damian Lillard, encore en feu après son match à 71 pions, a certainement encore un peu de place dans son ventre pour un peu de poulet grillé.