Après C.J. McCollum il y a quelques jours, les Pelicans ont donc verrouillé Larry Nance Jr. pour deux saisons de plus et à un prix plus que raisonnable. Les leaders sont attendus et ils sont en pleine forme, mais sur le banc non plus NOLA ne fait plus marrer grand monde. Magnifique opération, l’avenir est brillant dans le bayou.

Typiquement le genre de joueur dont on ne parle pas des masses et pourtant, la présence de Larry Nance Jr. dans le roster des Pels fait partie des raisons de la belle cote de la franchise de Louisiane. Par conséquent NOLA a donc verrouillé son intérieur pour deux saisons de plus et, cerise sur le gâteau, à un prix plus que raisonnable. Cinq de départ, rotations, attaque, défense, cette équipe commence à ressembler à un bel outsider pour la saison 2022-23.

New Orleans Pelicans F Larry Nance Jr., has agreed on a two-year, $21.6 million contract extension, his agent Mark Bartelstein of @PrioritySports tells ESPN. Nance’s total deal ties him to the franchise for three years and $31.3 million. pic.twitter.com/dZl6bewRxB — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 1, 2022



Qu’elle est loin cette douce époque (2015 pour être précis) où, tout jeune joueur des Lakers qu’il était, Larry Nance Jr. entrait dans la légende en scorant de la ligne de lancers… dans son propre panier le soir de Noël face aux Clippers. Le fils du vainqueur du premier Slam Dunk Contest de l’histoire (en 1984) est devenu depuis un role player parmi les plus solides de la Ligue, versatile et capable d’être dominant des deux côtés du terrain. Petit intérieur d’à peine plus de deux mètres mais dont la détente lui permet de challenger les géants, capable de shooter et de participer à absolument toutes les tâches sur un terrain, LNJ est aussi l’un des meilleurs défenseurs de son équipe et peut évoluer sur les trois postes du frontcourt. Amené à être l’une des principales rotations de Willie Green, Larry tournait la saison passée à 7,3 points et 4,3 rebonds depuis son arrivée à New Orleans, dans le trade qui avait également ramené C.J. McCollum dans le game. 10 millions la saison ? Pour un two-way player aussi utile ? Une belle opération mais attention tout de même car celui qui aura 30 ans le 1er janvier prochain est également connu pour ne pas être l’os le plus solide du squelette après avoir raté, notamment, 80 matchs depuis deux ans.

Un léger doute concernant un joueur un peu injury prone, mais sur le terrain rien à dire, le désormais vétéran apporte systématiquement. Dans une franchise ambitieuse Larry est désormais l’un des joueurs clés, et au shine de ses leaders il apportera la rigueur et la rudesse de ses entrées en jeu. Un vrai bon coup de la part des Pels, un de plus.