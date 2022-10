La grande nouvelle de la nuit pour les Grizzlies ? Clairement pas la victoire de la nuit face aux Bucks pour leur premier match de pré-saison, mais plutôt la prolongation du totem néo-zélandais Steven Adams pour deux ans et 25 millions. Ça vous parait cher ? Franchement… ça passe, car mine de rien le pivot remplit sa tâche à merveille et participe de près ou de loin au développement de cette drôle de franchise.

A même pas 30 ans (on est d’accord qu’il en fait 40), Steven Adams a encore de belles années devant lui et il passera en tout cas les deux prochaines dans le Tennessee. Arrivé l’été dernier en provenance de New Orleans pour remplacer Jonas Valanciunas dans le starting five, le bûcheron a débuté 75 des 76 matchs de son équipe la saison passée, et s’il fut sacrifié en Playoffs pour privilégier la vitesse, le tir et la longueur des jeunes intérieurs de Memphis, son apport dans ce jeune groupe fut inestimable et donc forcément sous-coté. 7 points, 10 rebonds, 75 écrans et 4 embrouilles évitées, voilà à peu près les moyennes par match de Stevie, lui qui est à la fois l’un des joueurs les plus appréciés de la Ligue tant il est dur mais droit dans ses bottes et l’un des plus respectés, car aucun humain n’a envie de se fritter avec une version virile de Jason Momoa.

Le boulot de Steven Adams à Memphis ? Poser des écrans pour Ja Morant donc, lui envoyer un touchdown de temps en temps, souvenez-vous c’était complètement dingue, gratter du rebond, offensif notamment, rouler sur les picks pour aller toper un ou deux tirs faciles par match, et finalement servir de garde du corps et de vétéran parfait pour la jeunesse de Memphis.

Ja Morant, Desmond Bane, Jaren Jackson Jr., Brandon Clarke et les derniers de la bande Santi Aldama, Kenny Lofton, David Roddy, Kennedy Chandler, Ziaire Williams ou Jake LaRavia, une bande de gosses bien heureuse d’être guidée par des anciens dont Steven Adams, le genre de mec dont l’expérience fait que tu l’écoutes et dont le coffre fait que tu le respectes. 25 millions sur deux ans ? On est dans les clous, clairement, pour un mec officiellement considéré par la NBA toute entière comme le joueur le plus DUR de NBA, pour un mec qui fait ce qu’on lui dit de faire et qui n’emmerdera jamais personne, même si les progrès des intérieurs en place font que le rôle de SA pourrait décroitre encore un peu plus cette saison.

Memphis Grizzlies center Steven Adams has agreed on a two-year, $25.2 million contract extension, his agent Darren Matsubara of @wassbasketball tells ESPN. Adams — an immense culture piece for a young roster — is now tied to the Grizzlies for three years, $43.1 million. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 1, 2022

Memphis c’est une bande de dégénérés du bocal capables de défendre ET d’en coller 140 sur tout le monde tous les soirs, mais c’est aussi une franchise qui sait opérer de petits moves malins. Steven Adams pour deux ans de plus et à ce prix-là c’est un move malin, et bien malin justement qui arrivera à pénétrer dans la raquette du FedEx la saison prochaine sans se prendre une petite mandale de gentleman sur le menton. Amis Oursons félicitations, vous avez verrouillé le vigile le plus solide de la Ligue pour deux ans de plus.