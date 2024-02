Alors que l’actualité de la nuit a été marquée par les sélections au All-Star Game, les blessures et des performances XXL, un transfert s’est incrusté au milieu de tout ça : le pivot des Grizzlies Steven Adams a été envoyé à Houston.

La NBA Trade Deadline n’est que dans une semaine, mais ça s’active déjà sur le marché des transferts.

D’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, Steven Adams (30 ans) passe donc de Memphis à Houston. En contrepartie, Victor Oladipo et des picks de draft partent chez les Grizzlies.

Le transfert :

Les Rockets récupèrent : Steven Adams

Steven Adams Les Grizzlies récupèrent : Victor Oladipo, trois choix de second tour de draft (2024 via le Thunder, 2024 des Nets ou des Warriors*, 2025 de Houston*)

*le pick le plus favorable parmi les deux ira à Memphis / *le pick le plus favorable de Houston ira à Memphis

C’est donc un nouveau vétéran qui débarque à Houston après les arrivées de Fred VanVleet, Dillon Brooks ou encore Jeff Green cet été. Contrairement à ces derniers, Steven Adams ne pourra pas tout de suite apporter son expérience sur les parquets puisqu’il est blessé pour toute la saison (genou), mais il devrait être de retour sur pied pour la campagne 2024-25. Les Rockets, redevenus respectables cette saison (22 victoires – 25 défaites, 11e de l’Ouest), veulent continuer à monter dans la hiérarchie de la Conférence Ouest et l’arrivée d’Adams va dans ce sens.

S’il est bien remis de sa blessure, le pivot néo-zélandais apportera une grosse présence dans la raquette (8,6 points, 11,5 rebonds, 2,3 passes et 1,1 contre en 2022-23), où il jouera le rôle de doublure du jeune phénomène turc Alperen Sengun. Adams apportera aussi sa capacité à poser des écrans XXL pour offrir des boulevards à Jalen Green et Cie.

C’était le bruit qui courait depuis quelques semaines : Houston voulait faire un push pour tenter d’offrir le Playin / les Playoffs à leurs jeunes.

Steven Adams débarque donc chez les Rockets, à voir quand il rejouera mais pour aider les petits c’est bien ! https://t.co/j6pkegrACk

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 1, 2024

Côté Memphis, on fait une croix sur un joueur qui a porté les couleurs des Grizzlies pendant deux saisons, et qui – dans un rôle de garde du corps de Ja Morant – a aidé la franchise à prendre place dans les hauteurs de l’Ouest. Son absence fait mal aux Grizz cette saison, eux qui sont désormais 13e de la conférence après une cascade de blessures.

En transférant Steven Adams contre Victor Oladipo (sous contrat expirant, actuellement blessé) et des picks, les Grizzlies vont économiser plus de 12 millions de dollars la saison prochaine.

__________

Source texte : ESPN

Grizzlies are creating more salary flexibility and draft assets around a 2024 offseason where they'll get a chance at a high lottery pick and a chance to fortify a contender around Ja Morant, Jaren Jackson Jr., and Desmond Bane. https://t.co/TwVSguXH0x

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 1, 2024

For the Rockets, they'll get a healthy Adams for the start of the 2024-2025 season to complement burgeoning star Alperen Sengun at center. Adams has been one of league's best defensive and rebounding centers in recent years. https://t.co/hPemYPpIjc

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 1, 2024