C’était sans doute l’image de cette nuit : une baston bien GTA, bien Lopez du 58 à Cleveland, entre Donovan Mitchell et Dillon Brooks. La raison ? Un geste mal placé de la part du joueur des Grizzlies, déjà connu pour ses actions parfois à la limite de la blessure intentionnelle. Après le match, Donovan Mitchell a réclamé à la NBA qu’elle agisse.

Dillon Brooks, un nom synonyme de coups bas assez borderline. Après avoir envoyé Gary Payton II au tapis avec un coude en vrac l’année passée, ce qui au passage avait déjà provoqué la fureur des Warriors et particulièrement de Steve Kerr, Brooks ne s’était pas disons… soigné son image de joueur assez crade. Un coup de paluche dans les bijoux de famille de Donovan Mitchell, et une nouvelle affaire dans le dossier déjà bien rempli du gars de Memphis.

Après le match, Dodo Miche ne s’est pas gêné pour revenir sur l’incident, demandant à la NBA d’aller zieuter d’un peu plus près les agissements de Dillon. Mérité ? Complètement, car les images ne laissent que peu de doutes quant à l’intentionnalité du geste. Attention, sortez les masques car la star des Cavaliers n’a pas fait dans la dentelle.

“La NBA doit faire quelque chose avec ça. Nous en avons vu beaucoup avec lui, dans cette ligue. Lui et moi avons eu nos batailles personnelles pendant des années. Assez franchement, je l’ai lavé pendant des années, Playoffs comme saison régulière. Son jeu a maturé pendant des années, avec moi comme avec d’autres gars dans la ligue. Vous l’avez tous vu, ce n’est pas nouveau. Ce soir, c’en est juste la fin. C’est dur, quand vous ne pouvez pas défendre quelqu’un et ne rien pouvoir faire contre quelqu’un, vous devez avoir recours à ce genre de gestes… et c’est ce qu’il a fait avec énormément de joueurs. Je suis content que mes coéquipiers soient venus m’aider durant tout l’accrochage” – Donovan Mitchell

Allez, voilà deux trois pralines placées avec amour – et surtout colère – par Dodo contre Didi. Avec un “accrochage” qui passe quand même cette fois par une volonté claire de mettre un coup dans une partie sensible du corps, la NBA pourrait rapidement se saisir des images et prononcer des suspensions.

#Cavs guard Donovan Mitchell on Dillon Brooks

“The NBA has to do something about it.” pic.twitter.com/T0elQEXNKi — Evan Dammarell (@AmNotEvan) February 3, 2023

Là où certains joueurs sont connus pour leur jeu un peu vicieux mais néanmoins parfaitement invisible et uniquement pratiqué à des fins sportives, celui de Brooks est plus associé aux mots “seum” et “violence”. Plutôt que se la jouer Bad Boy d’opérette, le membre des Grizzlies devrait plutôt travailler sa défense pour embêter ses défenseurs… légalement.

Source : Twitter @AmNotEvan