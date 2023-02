Hier soir, la NBA a révélé l’identité des sept remplaçants au All-Star Game de chaque conférence. Si l’Est a eu son lot de surprises, l’Ouest n’est pas en reste, avec quelques oubliés. Anthony Edwards en fait partie, et l’arrière des Timberwolves doit être bien frustré de ne pas pouvoir participer au match des étoiles. Pourtant… il avait le dossier.

Ça va évidemment être le débat de la journée dans le microcosme de la NBA. Qui s’est fait snober ? Qui a été oublié ? Qui ne mérite pas sa place ? Qui a de plus grosses fesses que Kyle Lowry ? Certains gros noms de la Grande Ligue ne seront pas au rendez-vous annuel de la mi-février et ça fait jaser, parfois grincer des dents. Anthony Edwards fait partie des oubliés, mais mérite-il réellement sa place, ou est-il simplement victime de la concurrence à son poste ?

Quel est, selon vous, le plus gros snub du All-Star Game 2023 à l’Ouest ? — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2023

D’un point de vue statistique, rien à dire pourtant pour la fourmi. 24,9 points, 6,1 rebonds et 4,6 passes, à 46,3% de réussite (37,1% du parking) et surtout 0 match manqué. Cette saison Edwards est plus régulier et a progressé en tant que joueur mais aussi en tant que leader. En raison de la longue absence de Karl-Anthony Towns, Ant-Man s’assume en tant que première option offensive et franchise player des Wolves et le premier choix de la Draft 2020 régale plus que jamais dans sa troisième saison. Vif sur les appuis, capable de driver mais aussi de dégainer de loin, Ant a développé une armada offensive plus que polyvalente, qui fait de lui une menace et un joueur de plus en plus compliqué à défendre.

This gotta be a joke. — Karl-Anthony Towns (@KarlTowns) February 3, 2023

Niveau résultats ? Ça va mieux aussi pour la franchise du Minnesota. Sixièmes de la Conférence Ouest, les Loups se rapprochent des places qu’ils visaient en début de saison. Avec 28 victoires et 26 défaites, Minneapolis n’est qu’à une victoire d’une potentielle place dans le top 5… mais les Loups se sont peut-être mis à gagner un peu trop tard et malgré un très bon mois de janvier, les coachs (qui choisissaient les remplaçants) n’ont pas oublié le début de saison cata de Minny.

Ant-Man n’avait pas sa place parmi les “indiscutables” sur le backcourt, tant Ja Morant et Shai Gilgeous-Alexander semblaient intouchables, tant Damian Lillard possède une longueur d’avance dans l’esprit des coachs. Mais les noms qui pouvaient prétendre à la wildcard sont également nombreux : De’Aaron Fox, sûrement le principal oublié à l’Ouest, Devin Booker, C.J. McCollum, Kawhi Leonard et même Anthony Davis… tellement dense et serré que la concurrence aura donc eu raison du crack de Minny.

Ant le sait probablement, il n’aurait pas pu faire grand chose de plus pour voir son nom choisi par les coachs et son absence au ASG ne sera qu’une motivation pour la suite Attention donc à son derniers tiers de saison et sa probable postseason, car le petiot pourrait bien se nourrir de cette déception pour cartonner tout ce qui bouge pourrait mettre tout le monde d’accord.

Déception quand même pour les fans des Wolves (ils sont 14 en France), qui souhaitaient voir leur poulain au match des étoiles. Au final Ant-Man a simplement été victime de la concurrence à son poste et il partait sans doute de trop loin. Quoiqu’il en soit, l’arrière a tout l’avenir devant lui et nul doute que son nom reviendra dans la conversation dès l’année prochaine.

