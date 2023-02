Ils se foutent sur la gueule depuis des mois pour le plaisir de cet instant – et de celui d’alimenter leur legacy personnelle. Les oubliés n’avoueront jamais leur déception. Les étoilés, eux, remercieront papa, maman et le ciel avant de booker leur avion direction Salt Lake City pour passer un chouette week-end du 17 au 19 février. Mesdames et messieurs, voici les sept All-Stars remplaçants à l’Ouest.

LES SEPT REMPLAÇANTS DE LA CONFÉRENCE OUEST

Guards : Shai-Gilgeous Alexander, Ja Morant et Damian Lillard

Frontcourt : Lauri Markkanen, Domantas Sabonis, Paul George et Jaren Jackson Jr.

Pour rappel, les remplaçants ont été élus par les vote des 30 entraîneurs NBA.

Voici les titulaires de la Conférence Ouest élus par un panel de fans, journalistes, plombiers-chauffagistes et joueurs

Voici le choix de la rédaction pour les remplaçants de la Conférence Ouest

On s’y attendait

Ils toquaient tous les deux à la porte du cinq de départ, Shai Gilgeous-Alexander et Ja Morant ont trouvé un peu de confort en attendant dans la bagnole. Aucune raison de ne pas sélectionner au moins un joueur des Grizzlies, 2e équipe à l’Ouest, ainsi que l’organe vital du Thunder. Deux candidats “crédibles mais pas trop” dans la course au trophée de MVP. Pas de surprise non plus avec les présences de Domantas Sabonis et Lauri Markkanen. L’un fait la Une de SLAM Magazine, mange à la même table qu’Arvydas et est le franchise player d’une équipe qui s’apprête à retourner en Playoffs après seize ans de disette. L’autre assume complètement au sortir d’un EuroBasket que l’on voyait davantage comme une parenthèse, plutôt qu’en déclic. Un peu comme Simone Fontecchio qui tourne à 3,6 po… ouai nan.

On avait un doute

Paul George All-Star 2023, le trait est un peu forcé. Comme l’impression qu’il fallait le lot d’anciens ou que les votants ont fourré le tout avec « un mec des Clippers ». Pas une saison cata hein, 4e spot à l’Ouest et 23/6/5 de moyenne, mais “seulement” 37 matchs sur les 54 disputés par Los Angeles. Présent pour pallier les absences de Kawhi, pas pour insuffler aux coéquipiers une dynamique positive. Pour Damian Lillard, c’est différent. Énorme leader sur le mois de janvier mais… la 11e place de la Conférence Ouest. C’est serré hein, les Blazers ne sont “qu’à” quatre victoires et une défaite des Clippers, mais pas évident de placer Dame devant De’Aaron Fox, un bonhomme plus clutch et mieux classé. Et puis Jaren Jackson Jr. alors, magnifique caution « anti-stats » de la NBA. Parce que la gniaque et les victoires comptent aussi. Parce qu’il fallait quand même rappeler aux mômes de défendre, de temps en temps (oh la phrase de boomer).