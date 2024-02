3-Point Contest : le doublé pour Damian Lillard !

On continue notre soirée de concours avec le 3-Point Contest. Déjà vainqueur de l’édition 2023, Damian Lillard a conservé son trophée au bout du suspense.

Le Skills Challenge nous avait un peu endormi, le 3-Point Contest nous a offert plus de sensations. Du beau monde en tenue pour l’occasion et des gars qui ne sont pas venus pour faire de la figuration. La première manche a d’ailleurs donné un scénario assez improbable avec quatre joueurs ex-æquo à la première place ! (26 points) C’est Tyrese Haliburton qui laissera Trae Young, Karl-Anthony Towns et Damian Lillard avancer au tie breaker. Avant ça, Jalen Brunson avait raté une occasion de montrer sa clutchitude en manquant ses 3 derniers tirs. Un seul lui aurait suffi pour égaliser cette bande.

C’est finalement Damian Lillard qui va s’imposer en suant à grosses gouttes. Alors qu’il avait égalisé le score de Trae Young avant son dernier spot de tirs, Dame Dolla va alors rater 4 tirs de suite avant de l’emporter sur son dernier shoot. La montre a sonné à l’heure pour gagner la mise. Le champion en titre conserve donc son trophée et c’est une première depuis Jason Kapono en 2007-2008.

Selon Chris Haynes de Bleacher Report, le meneur des Bucks a d’ailleurs déjà ouvert la porte à l’idée d’aller chercher un triplé l’an prochain à San Francisco. Seuls Larry Bird et Craig Hodges ont réussi à remporter trois concours à la suite dans l’histoire de la NBA.

