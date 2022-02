Les participants du 3-Point Contest dévoilés : C.J. McCollum et son maillot des Pels, Trae Young, Zach LaVine… et Karl-Anthony Towns

C’est la soirée des annonces en NBA. Après les participants du Taco Bell Skills Challenge dévoilés et après l’officialisation du plateau du Slam Dunk Contest, on a donc découvert qui seront les huit snipers qui tenteront de rafler la mise lors du 3-Point Contest. Pas de Splash Brother cette année mais du beau monde, et même un grand qui s’invite dans le monde des petits.

Stephen Curry ne défendra donc pas son trophée acquis la saison passée, le deuxième de sa collection, et aucun autre ancien vainqueur ne sera d’ailleurs de la fête, d’autres chats à fouetter probablement. Huit participants, un vainqueur inédit donc, visez plutôt le plateau :

Desmond Bane

Zach LaVine

Trae Young

C.J. McCollum

Karl-Anthony Towns

Fred VanVleet

Patty Mills

Luke Kennard

Huit papattes bien chaudes, quatre étoiles invitées dimanche soir au match des grands, quatre visiteurs qui ont vu de la lumière et qui sont donc rentrés, et deux dossiers qui retiennent notre attention à la première étude du plateau offert. C.J. McCollum tout d’abord, transféré tellement récemment que la NBA n’a même pas pris la peine de changer son visuel en indiquant qu’il joue toujours à Portland, pas cool pour les fans ça. Puis Karl-Anthony Towns, auto-proclamé meilleur shooteur all-time chez les « grands » il y a quelques semaines et qui tentera donc de prouver le 19 février qu’il peut carrément faire mieux que les « petits ». Pour le reste c’est du classique ou presque, Zach LaVine et Trae Young tenteront à nouveau leur chance avant d’envoyer des bombes lors du match du dimanche, Luke Kennard se fera un petit kiff et voudra prouver qu’il n’en est pas un – de Kennard – et Patty Mills tentera d’oublier ses galères avec les Nets, alors que Fred VanVleet avait été annoncé la veille et se fera lui aussi un combo concours / match des étoiles pour son premier week-end de All-Star et que Desmond Bane aura pour mission de prouver qu’il aurait presque mérité une place lors du All-Star Game dominical.

Huit snipers, cinq racks, des ballons dorés et des shoots du milieu de terrain, voilà ce qui nous attend pour ce 3-Point Contest. Un seul d’entre eux en sortira vainqueur, le record de Stephen Curry est à 31 alors faites vos jeux et n’oubliez jamais, C.J. McCollum joue bien pour les Pelicans.