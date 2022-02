Zach LaVine, Karl-Anthony Towns et Andrew Wiggins sont tous All-Stars : les Wolves avaient donc un Big Three… mais cinq ans trop tôt

Une semaine après les titulaires, la NBA a dévoilé hier les remplaçants pour le prochain All-Star Game de Cleveland. Et si on savait déjà… qu’Andrew Wiggins serait de la partie, Zach LaVine et Karl-Anthony Towns ont dû attendre quelques jours supplémentaires pour être invités. Mais ils sont tous là, réunis, quelques années après leur cohabitation chez les Wolves.

Oui, il fut un temps où Zach LaVine, KAT et Wiggy portaient le même maillot. Un autre temps disons. Petit résumé rapide. Nous sommes en 2014. Andrew Wiggins est sélectionné en première position de la Draft par les Cavaliers mais deux mois plus tard, il est envoyé dans le Minnesota dans le cadre du trade de Kevin Love, qui prend la direction de Cleveland pour former un Big Three avec LeBron James et Kyrie Irving. Zach LaVine fait aussi partie de la classe 2014, les Wolves décidant de le sélectionner avec leur 13e choix. Karl Anthony-Towns débarque lui une année plus tard, également avec le statut de numéro un de la Draft, comme Andrew. Le phénomène de Kentucky représente un espoir supplémentaire pour les Loups, qui restent sur une saison 2014-15 cata au niveau des résultats (16 victoires, 66 défaites) et marquée notamment par les problèmes de santé du coach Flip Saunders, décédé en octobre 2015. Un épisode forcément tragique dans l’histoire de la franchise du Minnesota, épisode qu’elle espère surpasser en amorçant une nouvelle ère remplie de succès derrière les trois jeunots (lol). Même la légende des Wolves Kevin Garnett revient à la maison pour pousser ce trio. Entre un Wiggins Rookie de l’Année en 2015, un Karl-Anthony Towns Rookie de l’Année en 2016, et un Zach LaVine qui fait des dingueries dans les airs tout en montrant un potentiel intéressant, on se dit qu’il y a quelque chose de sympa et de spectaculaire qui se construit. Sauf que ça va durer trois saisons et pas une de plus. Le premier à bouger ? Zach LaVine. Avec des résultats qui tardent à décoller, les Wolves de Tom Thibodeau profitent des galères des Bulls pour choper Jimmy Butler via un trade, trade qui envoie LaVine à Chicago. Le duo Thibs – Butler, soutenu par plusieurs vétérans, va aider les Loups à retrouver les Playoffs pour la première fois depuis 2004, et permet ainsi à Wiggins et KAT de découvrir l’ambiance de la postseason. La suite, vous la connaissez. Le pétage de plomb de Jimmy à l’entraînement face au côté « soft » d’Andrew et Charles-Antoine, le renvoi de Thibodeau à la moitié de la saison 2018-19, et le retour dans les profondeurs de l’Ouest. En plus de ça, Wiggins devient plus que jamais une punchline entre son niveau et son contrat, et le trio prometteur du milieu des années 2010 est sur le point de perdre un nouveau membre. C’est officiellement en février 2020 qu’Andrew quitte le Minnesota pour rejoindre la Baie de San Francisco en échange de D’Angelo Russell, le grand pote de… Karl-Anthony Towns. La fin d’une « époque », le début d’une autre.

Et deux ans plus tard, here we are. Andrew Wiggins, comme un poisson dans l’eau chez les Warriors, est devenu une pièce importante de la deuxième meilleure équipe de l’Ouest, décrochant ainsi une place de titu au match des étoiles. Zach LaVine est lui devenu l’un des meilleurs joueurs de la Ligue aux Bulls et connaît même le succès collectif depuis l’arrivée de DeMar DeRozan & Cie. Quant à KAT, toujours aux Wolves et désormais accompagné par DLo mais surtout Anthony Edwards, il regoûte enfin aux joies du succès puisque Minnesota possède à l’heure de ces lignes un bilan positif. Bref, ça va plutôt pas mal au sein de ce trio qui défendait un jour les mêmes couleurs et qui se retrouvera à nouveau sur le même parquet – celui de Cleveland – et peut-être dans la même équipe le 20 février prochain au All-Star Game.

« C’est super. Je suis très heureux qu’il soit nommé All-Star. La boucle est bouclé. J’ai voté pour lui. » – Karl-Anthony Towns sur la nomination d’Andrew Wiggins

Mais on ne peut pas s’empêcher de se poser la question suivante : qu’est-ce que ça aurait donné s’ils étaient tous restés chez les Wolves ? Plutôt intéressant ce « What-if », on pourrait presque en parler dans un Apéro. Les « Bounce Brothers » et KAT pourraient-ils emmener Minnesota vers les hauteurs de l’Ouest s’ils évoluaient toujours ensemble aujourd’hui ? Comment ce trio aurait-il évolué au fur et à mesure des années ? Andrew Wiggins serait-il devenu le joueur qu’il est aujourd’hui chez les Wolves ? Les dysfonctionnements de la franchise ces dernières saisons auraient-ils ruiné leurs chances de réaliser quoi que ce soit de significatif ? Autant de questions qui resteront sans réponse…

« Nous avions 18, 19 ans. On était tous ensemble à partager le terrain, forcément ça n’allait pas être parfait. Objectivement, on avait seulement deux ou trois ans, tout le monde voulait que le process aille vite, qu’on soit bons très rapidement. C’était mes gars. C’était vraiment fun mais comme je l’ai dit, selon moi ils n’ont pas laissé mariner ce process assez longtemps pour vraiment voir ce qui aurait pu se passer. » – Zach LaVine

Zach LaVine, Karl-Anthony Towns et Andrew Wiggins se retrouveront dans deux semaines au All-Star Weekend de Cleveland et pourront ainsi se remémorer les bons souvenirs datant de leur période Wolves. S’il n’y en a probablement pas tant que ça, ce match des étoiles en commun va venir s’ajouter à la liste.