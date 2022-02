Jonathan Kuminga en pleine explosion : une boule de muscle supra-athlétique dans le roster des Dubs, c’est vraiment pas du jeu

Après une dynastie d’une demi-décennie passée à régner sur la ligue, les Warriors sortent à peine d’une disette de deux ans, fauchés en plein vol par les départs et les blessures. Avec le déménagement de Kevin Durant, l’absence extra-méga longue durée de Klay Thompson et les quelques pépins de Stephen Curry et Draymond Green les Warriors ont connu bien des galères, mais le bref périple des Dubs dans les bas-fonds de l’Ouest n’aura pas été improductif puisque ces derniers en ont profité pour récupérer des jeunes pousses bien précieuses parmi lesquelles un certain… Jonathan Kuminga, en pleine éclosion depuis quelques semaines.

La nuit dernière la liste des remplaçants pour le All-Star Game a été dévoilée, et sans surprise on retrouve une troisième étoile parmi les Warriors avec la sélection de Draymond Green. Son absence depuis le 5 janvier a toutefois laissé un gros vide défensivement et dans l’organisation du jeu des Dubs, et pour palier cette absence c’est notamment le très jeune Jonathan Kuminga qui a gagné du temps de jeu et le rookie brille sur le parquet en ce mois de janvier. Quelques heures après les annonces tant attendues de la noche, les Dubs étaient opposés aux Kings pour un – drôle de – derby californien, et dans une large victoire des Warriors, bien emmenés par une Klay Thompson à 7/9 depuis le parking, le freak Congolais a encore une fois été bien en vue avec ses 18 points et 7 rebonds à 8/10 au shoot.

La perf est presque banale puisque c’est déjà la huitième fois qu’il dépasse la dizaine de points depuis le début de l’année 2022, malgré un temps de jeu relativement restreint en sortie de banc. On savait à quel point le garçon serait NBA ready en arrivant, avec ses 2m03 pour 102 kilos le freak survitaminés était prêt physiquement pour la NBA et mentalement on n’avait pas trop de doutes non plus alors qu’à 18 ans seulement il a déjà passé sa saison dernière à jouer contre des darons en G League. On avait apprécié les multiples highlights de l’ailier et de son pote Jalen Green dans l’équipe Ignite mais on est quand même sur le cul quand on le voit monter et claquer des énormes reverse dunk en transition comme il nous l’a fait hier.

KUMINGA WITH THE REVERSE JAM 😳 pic.twitter.com/2dvZi9KrLs — ESPN (@espn) February 4, 2022

Snobé à l’annonce des joueurs sélectionnés pour le Rising Stars, JoKu fait partie de ces excellents rookies qui sont malgré tout un peu dans l’ombre, pour l’instant. En effet, les Warriors sont au sommet de la ligue ou presque et ont un système établi qui ne laisse pas beaucoup de place au Congolais, pour l’instant. Sur le terrain on voit pourtant Jonathan Kuminga est ô combien précieux. D’un côté il a l’avantage de pouvoir switcher sur tous les écrans puisqu’il peut défendre sur quasiment tous les postes grâce à son à un physique de buffle à qui on aurait donné la mobilité d’un chat, et de l’autre il est tout aussi impressionnant puisqu’il peut enfoncer un joueur sur du post-up ou s’imposer dans la peinture et claquer de gros dunks dans le trafic grâce à ses qualités physiques. En contre attaque ? On n’en parle même pas. Une fois la balle dans les mains c’est bottes de sept lieues pour traverser le terrain puis moulin à vent et compagnie. JK a aussi quelques moves en stock, sait enrouler ses défenseurs pour finir près du cercle et possède déjà un shoot plutôt sérieux qui devrait à terme amener un bon spacing à GS puisqu’il tourne à 32% depuis le Golden Gate. On peut presque – déjà – se demander ce que le garçon donnerait actuellement dans une franchise où il aurait plus de responsabilités tellement il brille malgré son faible temps de jeu.

Pour sa première titularisation, le bonhomme nous a gratifié de son premier double-double en carrière alors forcément on fantasme un peu, et à défaut d’avoir plus de temps pour s’exprimer, le garçon a la chance d’évoluer aux côtés de futurs Hall of Famers en étant coaché par l’un des meilleurs boss de la ligue. Pour progresser le contexte est plus qu’idéal et avec tout ce que l’ailier a montré en l’absence de Draymond Green on peut tout à fait imaginer que Steve Kerr comptera toujours sur lui après le retour de l’aboyeur, voire carrément pour les Playoffs. Kumin’ pourrait ainsi s’avérer très utile dans le système des Warriors avec un rôle très précis et comme il est déjà prêt physiquement on peut tout à fait imaginer l’envoyer sur quelques minutes se taper de grosses missions défensives et mettre de l’intensité tout en se cadrant dans un rôle assez limité en attaque où il peut finir proche du cercle ou shooter à 3-points s’il est ouvert. L’importance qu’il peut avoir tout de suite est donc réelle mais on imagine aussi la suite. Miam. Entouré de James Wiseman et dans une moindre mesure peut-être de Moses Moody, qui a également montré quelques flashs récemment, on prévoit déjà un futur radieux à la franchise. Diantre, après deux ans aux plus bas les Warriors sont déjà de retour avec un potentiel dynastique presque encore plus grand qu’en 2015 et ça, ça c’est vraiment flippant.

Comme un peu tout ce qui se passe aux Warriors, l’éclosion de Kuminga est en train de se faire en scred complet. On voit ainsi le rookie faire du sale matchs après matchs et avec un retour probable de Wiseman et Green le mois prochain le roster des Warriors s’annonce aiguisé comme jamais. Les Suns peuvent continuer à flâner tranquillement au sommet de la ligue, mais il ne faudra pas bégayer au printemps.