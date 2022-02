Fred VanVleet est All-Star pour la première fois : de non drafté jusqu’au match étoilé, le « cycliste » poursuit sa folle ascension

La nuit dernière, les remplaçants du All-Star Game à l’Est ont été annoncés. Parmi ces joueurs se trouve Fred VanVleet, et le meneur des Raptors est totalement à sa place vue la saison qu’il nous pond. De no name il y a quatre ans à All-Star aujourd’hui, itinéraire d’un joueur pas comme les autres.

Fred VanVleet évolue comme un All-Star cette année et le voir au match des étoiles n’aurait rien de scandaleux. Typiquement le genre de phrase impossible à prononcer il y a trois ans mais pourtant, le FVV auquel on a droit cette saison est époustouflant. 21,5 points, 4,7 rebonds, 7 passes, 1,7 interception, en 42/39/87, le tout en étant le franchise player de Raptors surprenants septièmes de l’Est. Depuis le départ de Kyle Lowry, Steady Freddy a pris une nouvelle dimension, et il fait preuve d’un leadership dont personne n’aurait pu se douter à son arrivée en NBA, lui qui est arrivé par la toute petite porte.

UNDRAFTED TO ALL-STAR 🌟 FVV becomes the first to do that since Ben Wallace in 2006 #NBAAllStar pic.twitter.com/pC1NcgoLfH — SportsCenter (@SportsCenter) February 4, 2022

Non drafté donc, il signe son premier contrat chez les Raptors en 2016. Après une première saison en bout de rotation, il commence à prendre un petit peu de place sur le banc des Dinos avec ses 9 points en 20 minutes de jeu. Mais ce qui marquera à jamais un tournant dans sa carrière… c’est la naissance de son enfant lors des Playoffs 2019. Trop choupi. Avant le 20 mai (jour de la naissance de son fils) et ce Game 4 contre les Bucks en Finale de Conf’, l’homme au blase de cycliste hollandais tournait à 4 points en 26/20/71, autant dire que ses Playoffs étaient aussi cradingues qu’un film Saw. Mais sachez donc qu’après ça le mec est carrément devenu insolent avec près de 15 points en 51/53/86, se permettant même de recevoir une voix pour être élu MVP des Finales. Comme quoi, il n’y a pas que le Red Bull qui donne des ailes, avoir un gosse aussi ça en donne. Et il faut dire qu’à l’époque ça le vannait le FVV : « Ouais ça y est, il joue comme un All-Star maintenant lol, xd, la saison prochaine ça devrait se calmer. » Et beh… force est aujourd’hui de constater qu’il n’a fait que progresser depuis. Le banc c’est évidemment terminé, Fred VanVleet est un très solide titulaire désormais, et avec 36 minutes dans les pattes tous les soirs s’il vous plait. Et vas-y que ça shoote à neuf mètres, tiens si je plantais minimum 20 points tous les soirs, bla, bla, bla. Pendant que son sosie Drake détruit des prods, FVV, lui, détruit désormais des équipes NBA et à 27 ans il obtient donc sa première sélection au All-Star Game et c’est amplement mérité vu le travail qu’il abat dans l’Ontario. Passer de non drafté à All-Star ? C’est tout simplement la première fois que cela arrive depuis 2006 et un certain Ben Wallace. Chapeau Fredo !

Ça y est, le meneur des Raptors Fred VanVleet est un All-Star, comme attendu par toute la fanbase de la Rabobank. Lorsque l’on voit d’où il est parti on ne peut qu’applaudir ce qu’est devenu Fred, mais surtout applaudir… son enfant d’être venu au monde au bon moment.

Source texte : SportsCenter