Le système de vote du NBA All-Star Game fait causer : zoom sur ces ajustements qu’on aimerait voir pour éviter les dérives

Après l’annonce des remplaçants pour le All-Star Game cette nuit, on connaît désormais les 24 joueurs sélectionnés pour le match des étoiles. Mais comme chaque année, il y a des petites controverses (coucou Andrew Wiggins) et ces dernières sont notamment liées à un système de vote contestable. Alors voici quelques ajustements que pourraient faire la Grande Ligue pour éviter les dérives.

Pour rappel, le système de vote pour les titulaires au All-Star Game (deux guards et trois joueurs du frontcourt dans chaque conférence) est construit de la manière suivante : les fans pèsent pour 50% des votes, les médias pour 25% et les joueurs pour 25% également. Concernant les remplaçants, ce sont les coachs qui décident pour leur conférence respective (deux guards, trois joueurs du frontcourt, deux wild-cards)

Réduire (encore plus) l’importance du vote des fans

Il fut un temps où les fans étaient les seuls à voter pour les titulaires du All-Star Game. La NBA a décidé pour le match des étoiles en 2017 de réduire le vote des fans à 50% afin d’éviter un scénario où on retrouverait un mec comme Zaza Pachulia parmi les titulaires. Pour ceux qui l’auraient oublié, l’ancien pivot tournant à 7 points et 6 rebonds de moyenne en carrière n’est pas passé loin d’être titu en 2016, poussé par tout un pays (la Géorgie) et le jeune influenceur Hayes Grier. Cependant, la réduction du vote des fans n’a pas empêché Andrew Wiggins d’être titulaire cette année, lui qui a profité de la grosse fanbase des Warriors et du soutien de… BamBam (non on ne parle pas d’Adebayo), chanteur thaïlandais basé en Corée du Sud. Si sa place au All-Star Game n’est pas scandaleuse en soi car il réalise une belle saison à Golden State, le voir parmi les titulaires aux côtés de superstars comme LeBron, Curry, Giannis, Embiid et Jokic pique un peu les yeux. Alors perso, on verrait d’un bon œil une nouvelle réduction du vote des fans, tout en leur laissant suffisamment de pouvoir car ils ont leur mot à dire dans ce process, et n’oublions pas que le All-Star Game est avant tout une fête pour l’ensemble de la commu NBA. Pourquoi ne pas passer sur un équilibre parfait avec du 33% entre les fans, les médias et les joueurs, en ajoutant les mascottes pour le dernier pourcent restant ? Ou alors, comme le mentionne un certain Criss Partee de Deadspin, pourquoi ne pas ajouter les coachs dans l’équation pour les titulaires, passant ainsi le vote des fans à 25% comme chez les médias et les joueurs ? Cela permettrait sans doute d’éviter ce genre de dérive à la Andrew Wiggins. Cependant, on sait bien que la NBA aime engager ses fans, et réduire l’importance de leur vote serait un pas dans la direction opposée.

Retirer les joueurs blessés du ballot

Celle-là, elle est presque évidente mais pour une raison ou pour une autre, il est toujours possible de voter pour des joueurs qui… ne jouent pas. Voir un mec blessé recevoir plus de votes qu’un autre qui évolue à un niveau All-Star juste parce qu’il est plus populaire, ici on a du mal. Un exemple ? Klay Thompson cette année, qui a terminé quatrième dans le backcourt à l’Ouest (il a joué son premier match de la saison le 9 janvier seulement) devant des mecs comme Devin Booker et Chris Paul. On adore Klay hein, là n’est pas la question, mais please. Du coup, on verrait d’un bon œil le retrait du ballot de certains joueurs n’ayant tout simplement pas joué assez de matchs, peu importe les raisons (coucou Kyrie). Reste à voir où mettre la barre : minimum 50% de matchs joués ? 33% ? On veut bien votre avis.

Mettre en place une pré-sélection

Dans le même esprit, mettre en place une pré-sélection de joueurs avant même le début des votes. Alors oui, ça réduirait la liberté des fans mais le All-Star Game regagnerait tout de suite en crédibilité. Car le fait de voir du Russell Westbrook, du Carmelo Anthony, du Malik Monk, du Derrick Rose ou du Nikola Vucevic (maudits gros marchés) dans la « discussion » alors qu’ils ne réalisent clairement pas une saison calibre All-Star, ça le fait pas trop (et encore on ne parle pas de Tacko Fall ou Alex Caruso). En cas de réduction du vote des fans, cette initiative n’est peut-être pas nécessaire car les dérives accompagnant le concours de popularité pourront être surpassées (même si n’oublions pas que les joueurs eux-mêmes ont tendance à craquer, pas que les fans). Cependant, au vu du système actuel, une pré-sélection aurait clairement sa place dans le process, avec comme base des critères assez simples : performances individuelles, stats, importance dans le succès d’une équipe…

Placer les joueurs à leurs vrais postes (ça paraît évident mais non…)

Si certains semblent prêts à se débarrasser carrément des postes, on aime bien le système actuel où il faut voter pour deux joueurs du backcourt et trois joueurs du frontcourt. Cela permet de garder une petite cohérence d’un point de vue purement basket (même si ça sert à rien pour le match en lui-même) tout en ayant une certaine liberté dans la sélection, ce qui correspond pas mal à l’évolution du jeu où les postes sont de moins en moins définis. Juste un truc @NBA, ce serait une bonne idée de mettre les joueurs à leurs vrais postes quand même. Parce que bon, DeMar DeRozan en tant que « guard » alors qu’il a joué pratiquement toute la saison « forward » avec les Bulls, c’est un peu chelou. Preuve du côté WTF de la chose, Zach LaVine, DeMar, Lonzo Ball et Alex Caruso étaient tous listés dans la catégorie arrières pour les votes, alors que les trois premiers ont tous été titu pour minimum 35 matchs avec Chicago cette saison. C’est peut-être anodin dit comme ça et il est vrai qu’on peut avoir tendance à imaginer DMDR comme un arrière, mais ça impacte forcément les résultats. Si DeMar avait été listé chez les forwards, cela aurait ouvert la porte à un autre titulaire chez les guards, tandis que DeRozan aurait peut-être été remplaçant derrière Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo et Joel Embiid (théoriquement, il aurait fini troisième au vote des fans après KD et Giannis). On ne dit pas que DMDR ne mérite pas d’être titu, bien au contraire, c’est juste qu’il y a une place « en moins » chez les arrières alors que ce n’est pas justifié. Dans un monde où DeRozan serait listé en forward, Zach LaVine aurait été titulaire aux côtés de Trae Young et non remplaçant avec James Harden, tandis que DeMar ou Embiid aurait pris un spot de remplaçant chez les forwards. On vous laisse imaginer la sélection finale avec cette formule-là…

Désolé de faire les puristes, mais un peu de bon sens au milieu de cette grande fête qu’est le All-Star Game, ça fait pas de mal. Car même si le match des étoiles n’est pas plus important que ça au final, on ne voudrait pas que le statut de All-Star perde en valeur au fur et à mesure des dérives…