Le détail des votes du All-Star Game est tombé : à deux doigts d’avoir un duel Ben Simmons vs John Wall, ce système est merveilleux

Cette nuit, les titulaires du All-Star Game de Cleveland ont été annoncés sur TNT, et quelques heures plus tard, la NBA a balancé sur son site le détail complet des votes des journalistes, des joueurs et des fans. Certains votes ont pu nous laisser sans voix.

Les dix titulaires sont tombés hier soir, et à l’exception d’Andrew Wiggins qui fait office de phacochère au milieu des poissons, il n’y a pas vraiment de scandale. Mais certains votes, notamment chez les joueurs ont pu laisser comment dire… dubitatif, pour rester poli. Si on vous dit que Ben Simmons a reçu deux voix pour être titulaires pendant que John Wall a été plébiscité par un mec pour starter au match des étoiles, vous nous diriez qu’on se fout de votre gueule ? Et bien absolument pas. Les mecs ont donc eu plus de voix que d’orteils foutus sur un parquet cette saison et on soupçonne d’ailleurs fortement Joel Embiid d’avoir voulu son meneur préféré à ses côtés (non). Vous vous rappelez Kyrie Irving ? Oui, le premier joueur NBA avec un contrat en alternance, et bien figurez-vous qu’à cause de ce système un peu louche il termine tout de même devant Darius Garland, Jrue Holiday ou encore Jaylen Brown dans la hiérarchie des arrières à l’Est.

The All-Star votes from players also shouldn’t be taken too seriously. Ben Simmons received 2 votes. John Wall received 1. They have played 0 minutes this season. pic.twitter.com/uVGItdTT0i — StatMuse (@statmuse) January 28, 2022

25 players voted for Kyrie Irving as an All-Star starter in the East — Dan Woike (@DanWoikeSports) January 28, 2022

Et sinon, vous connaissez Freddie Gillespie ? Nous non plus, pourtant la reusta du Magic a obtenu deux votes pour être titulaire, soit autant que Khris Middleton, De’Aaron Fox, mais autant que Trendon Watford Jr. Lorsqu’on voit le tableau des votes on tombe des nues, même si les journalistes ont plutôt été objectif, notamment sur le frontcourt de l’Ouest en mettant Rudy Gobert aux côtés de LeBron James et Nikola Jokic en titulaire, suivi par Draymond Green… mais que voulez-vous, le vote des fans compte pour beaucoup. Les médias qui se sont malgré tout permis quelques fantaisies en ayant plébiscité Dejounte Murray, Fred VanVleet ou LaMelo Ball mais rien de bien méchant à côté de ce que les joueurs ont votés. Certains veulent peut-être juste troller, d’autres veulent faire plaisir à leurs potes, mais lorsque l’on voit que ça peut barrer la route à certains qui mérite vraiment d’être titulaires, la NBA aurait peut-être intérêt à changer légèrement son système. En gardant ses trois cortèges de votants elle pourrait donner plus de pouvoir aux journalistes, qui restent logiquement les plus cohérents dans leurs votes, et pourquoi d’ailleurs ne pas interdire de voter pour un joueur qui n’a pas joué ou alors installer un quota de matchs à avoir joué. Dites-vous qu’avec ces votes foireux plus de 50% des joueurs n’ont pas mis Joel Embiid titulaire (s/o à Yahoo Sports) alors qu’on en parle aujourd’hui comme un potentiel MVP. Sinon… faire une pré-sélection de joueur méritants d’être All-Stars, parce que les voix pour Cody Zeller ça va bien deux minutes. Bref, il y a indéniablement quelque chose à changer.

Cette année encore, certains votes du All-Star Game sont complètement what the fuck. C’est d’un côté ce qui fait le charme de cet événement, mais aussi ce qui peut le faire courir à sa perte en perdant une partie de sa crédibilité… Parce que voir un duel Freddie Gillespie contre Tony Snell, ce n’est vraiment ce qu’on attend.

Source texte : NBA.com