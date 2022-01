Aron Baynes revient sur sa blessure aux JO : une histoire touchante, un long combat, et des rêves de NBA toujours plein la tête

Le pivot a disparu des parquets depuis six mois jour pour jour et cette rencontre des Boomers contre l’Italie lors des Jeux Olympiques. On annonce alors qu’il a aggravé une blessure au cou dans une chute pendant qu’il se dirigeait vers les toilettes entre le troisième et le quatrième quart-temps, sans donner plus de détails. Un grand mystère plane autour de sa blessure à l’époque et nous en savons désormais un peu plus sur l’enfer que l’Australien a vécu en secret.

Aujourd’hui, Aron Baynes peut vivre normalement, courir, et pour se féliciter de ses récents progrès dans sa rééducation, il a même fait quelques shoots mercredi pour la première fois depuis six mois. Loin de lui l’idée de s’éloigner du basket ou de changer de vie, l’Australien de 35 ans rêve déjà d’un retour en NBA la saison prochaine en regardant les matchs à la télé. Cet intérieur rugueux sous le cercle aime jouer dur et il a confié qu’il appréciait particulièrement les nouvelles règles de la Grande Ligue qui laissent libre cours au jeu en étant moins tatillon sur les fautes. Voir les arbitres accepter un jeu plus physique qu’auparavant lui donne une source de motivation supplémentaire pour travailler dur et réussir un retour en NBA. L’ancien pivot des Raptors, des Suns, des Celtics et champion avec les Spurs en 2014 a fait d’énormes progrès concernant sa forme physique. Pourtant, quand on apprend ce qu’il a traversé ces derniers mois, on comprend qu’il revient de loin.

« Si vous me voyiez maintenant, vous ne vous douteriez même pas que quelque chose est arrivé, » a dit Baynes. « Il y a eu beaucoup de progrès ces six derniers mois. » – Aron Baynes, dans un long papier d’ESPN

Tout commence peut-être lors de la rencontre entre l’Australie et le Nigeria le 25 juillet. Au retour des vestiaires, après la mi-temps, Aron Baynes monte au cercle pour commencer son échauffement en claquant un petit dunk. Mais ses doigts glissent sur l’arceau, et il retombe sur le cou et la tête. Encore aujourd’hui, il est impossible de dire si cette chute est en lien avec celle qui arrivera trois jours plus tard. Toujours est-il que le pivot a débuté la rencontre face à l’Italie le 28 juillet sous antidouleurs à cause de son dunk raté. Il fait un bon début de match en s’imposant dans la raquette et avec de l’adresse à 3-points, avant que son coach ne le perde au début du quatrième quart-temps alors qu’il souhaitait le faire rentrer sur le terrain. Le joueur va habituellement aux toilettes entre le troisième et le quatrième quart mais le temps passant, son absence finit par inquiéter. Un membre du staff prend alors la décision d’aller à sa rencontre et le trouve inconscient, étendu sur le sol, avec de larges plaies sur les bras.

La suite de son histoire est un long chemin de croix. On fait appel au staff médical qui prend les premières précautions. On explique ses ouvertures aux bras par des crochets de serviettes placés non loin de son corps auxquels il aurait pu s’accrocher dans sa chute. On pense dans un premier temps à une simple perte de connaissance mais on se rend rapidement compte que le joueur ne peut plus marcher. Il ressent des picotements dans les jambes et ne peut plus bouger son bras gauche. Il est alors transféré dans un hôpital japonais pour subir de plus amples examens alors que son état empire rapidement. Une IRM montre qu’il a une « hémorragie interne qui exerce une pression sur sa moelle épinière » si l’on en croit la story d’ESPN. Alors qu’il espérait encore pouvoir rejouer au prochain match des Boomers, les médecins japonais lui expliquent qu’ils songent à l’opérer. En difficulté pour communiquer avec ces derniers et isolé à cause de la pandémie, Baynes souhaite rentrer dans son pays pour se faire soigner, et parvient à se faire transférer en Australie après avoir prouvé qu’il était capable de tenir à nouveau debout. Un véritable combat pendant une bonne dizaine de jours, en parallèle du parcours des Boomers aux JO, eux qui ont remporté une médaille de bronze pendant ce temps-là. Un plan médical est organisé pour le voyage d’Aron Baynes. Dans le but d’assurer sa sécurité, il est attaché sur le dos et anesthésié durant le vol.

Une fois en Australie, il débute une rééducation intensive dans le but de retrouver toutes ses sensations. Jour après jour, il doit réapprendre toutes les bases de la motricité comme un enfant en bas âge. Mais quelque chose l’aide dans son combat. Après un mois où il aura été livré à lui-même, entre la solitude à l’hôpital de Tokyo et la quarantaine en arrivant en Australie, il peut enfin revoir ses proches. Il reçoit également de nombreux appels de soutien du microcosme de la NBA et du basket international, même si dans un premier temps il ne souhaite pas dévoiler ce qui lui est arrivé. Environ trois mois après son accident, il est enfin capable de courir à nouveau et aujourd’hui, il continue à s’investir pleinement dans sa rééducation pour retrouver les parquets.

« Il ne sait pas s’arrêter, il veut travailler huit heures par jour. Nous essayons de le calmer, mais ce n’est pas dans sa nature », a déclaré son agent Daniel Moldovan.

On aime les belles histoires et celle-ci pourrait en faire partie. Aron Baynes a peut-être échappé de peu à une vie sur un fauteuil roulant après avoir atteint des sommets en basket. Un retour en NBA de l’ex-bûcheron australien sera tout sauf simple à 35 ans et après ce qu’il vient de traverser, mais si cela devait arriver… Bonjour l’émotion !

Source texte : ESPN